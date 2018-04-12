Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:48 5

В Белогорске прошли «соревнования» по выпиванию водки (видео)

В Белогорске прошли «соревнования» по выпиванию водки (видео)

В социальных сетях появилось необычное видео. В пояснении к нему говорится, что ролик был снят в Белогорске, а на кадрах – соревнования по выпиванию водки.

Видео: instagram.com

На кадрах запечатлен мужчина, который откупоривает бутылку с прозрачной жидкостью. Он передает ее другому мужчине, который начинает пить из горлышка. «Белогорск, ноль пять, бутылка водки залпом пьется. Человек выпивает – меньше минуты», – комментируют происходящее за кадром. Собравшиеся отмечают, что позавчера другой человек выпил бутылку водки за 20 секунд, но нынешний «участник» делает это гораздо быстрее.

После того как мужчина выпивает содержимое бутылки, окружающие поздравляют его.

Просмотров всего: 1500

#Белогорск #интернет

распечатать


Происшествия 6

В Белогорске из окна выпал 4-летний мальчик
Происшествия 3

В Белогорске грабитель проник на предприятие и избил троих человек
Общество 2

В Сети появилось объявление о продаже в Благовещенске амулета за два миллиона рублей
Общество 1

Приамурье оказалось на 25 месте в России по активности пользования интернетом
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    2 часа назад

  • Riddick

    Riddick
    1 час назад

    Охренеть какая новость...

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    1 час назад

    Дык эта, в олимпийские виды спорта надо включать срочно..

  • Tehnik

    Tehnik
    1 час назад

    Бичи

  • Сервелат

    Сервелат
    1 час назад

    Россиюшка))

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь