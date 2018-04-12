В Белогорске прошли «соревнования» по выпиванию водки (видео)

В социальных сетях появилось необычное видео. В пояснении к нему говорится, что ролик был снят в Белогорске, а на кадрах – соревнования по выпиванию водки.

Видео: instagram.com

На кадрах запечатлен мужчина, который откупоривает бутылку с прозрачной жидкостью. Он передает ее другому мужчине, который начинает пить из горлышка. «Белогорск, ноль пять, бутылка водки залпом пьется. Человек выпивает – меньше минуты», – комментируют происходящее за кадром. Собравшиеся отмечают, что позавчера другой человек выпил бутылку водки за 20 секунд, но нынешний «участник» делает это гораздо быстрее.

После того как мужчина выпивает содержимое бутылки, окружающие поздравляют его.