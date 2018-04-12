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12апреля
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сегодня, 11:45 4

Медведев потребовал разобраться с проблемами при пусках ракет с Восточного

Медведев потребовал разобраться с проблемами при пусках ракет с Восточного
Фото: tass.ru

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев потребовал разобраться с проблемами, которые возникали в последние годы при проведении космических пусков. Об этом сообщает ТАСС.

«Здесь не все проходило гладко. Этими вопросами интересовались почти все депутаты из разных фракций. Конечно, мы занимаемся анализом возникающих проблем, – сказал Медведев. – Обязательно должны быть найдены причины и сделано все, чтобы эту ситуацию исправить».

Медведев отметил, что России удалось обеспечить себе независимый доступ в космическое пространство и построить первую очередь космодрома Восточный. Он напомнил, что первый исторический пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя спутниками на борту состоялся в апреле 2016 года. Сейчас же на космодроме начинается строительство второго стартового стола.

«Несмотря на различные проблемы, космодром Восточный еще раз подтвердил, что Россия входила, входит и будет входить в элиту стран, которые осваивают космос», – подытожил Медведев.

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#космодром #космос #российская власть #политика

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Комментарии
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  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Неожиданно.

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Когда же его уже уберут... сувенир сувениром ни пользы ни вреда ни врагов, ни соратников.

  • heoru

    heoru
    1 час назад

    Он сам враг

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