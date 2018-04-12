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12апреля
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сегодня, 11:37 8

Названа дата инаугурации Владимира Путина

Названа дата инаугурации Владимира Путина
Фото: iz.ru

Церемония вступления Владимира Путина в должность состоится 7 мая. Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее эту дату назвал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая перед Госдумой с отчетом о деятельности кабмина за шестилетний период, сообщает «РИА Новости».

В своей речи Медведев заявил, что 7 мая российское правительство в соответствии с Конституцией РФ сложит свои полномочия.

«Страна выбрала президента. 7 мая после вступления в должность, в соответствии с Конституцией, правительство сложит свои полномочия, поэтому это последний отчет его нынешнего состава, поэтому я считаю важным вспомнить шесть лет работы, какими они были», — отметил председатель правительства.

В ходе своего выступления Медведев заявил, что власти России справились с угрозой экономике: она «не просто выжила», а начала развиваться, несмотря на попытки этому помешать.

Путин был избран главой государства на выборах, состоявшихся 18 марта. За него отдали свои голоса 76,69 % избирателей.

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#российская власть

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Комментарии
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  • MAX18y

    MAX18y
    3 часа назад

    ЦИК, отличная работа.

  • Crasy

    Crasy
    3 часа назад

    А дату кремации назовет кто-нибудь?

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    3 часа назад

    Мы все очень рады, а счастье сколько.

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    Прям гордость распирает!

  • Блохер

    Блохер
    1 час назад

    Быстрей бы вступил в должность, да навел порядок. А то уже американцы распоясались, войной на нас идут. Владимир Владимирович им быстро бошку то открутит!

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад

    домовенок

    Прям гордость распирает!



    опасное состояние - может и донышко сорвать

  • домовенок

    домовенок
    54 минуты назад

    123.rewq

    домовенок

    Прям гордость распирает!



    опасное состояние - может и донышко сорвать



    Да вы чё?

    Скорее макушку снесет

  • Хмык

    Хмык
    34 минуты назад



    Ага. Помним его прошлую инаугурацию под ликующие возгласы толп москвичей.

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