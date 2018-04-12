Названа дата инаугурации Владимира Путина

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Церемония вступления Владимира Путина в должность состоится 7 мая. Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее эту дату назвал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая перед Госдумой с отчетом о деятельности кабмина за шестилетний период, сообщает «РИА Новости».

В своей речи Медведев заявил, что 7 мая российское правительство в соответствии с Конституцией РФ сложит свои полномочия.

«Страна выбрала президента. 7 мая после вступления в должность, в соответствии с Конституцией, правительство сложит свои полномочия, поэтому это последний отчет его нынешнего состава, поэтому я считаю важным вспомнить шесть лет работы, какими они были», — отметил председатель правительства.

В ходе своего выступления Медведев заявил, что власти России справились с угрозой экономике: она «не просто выжила», а начала развиваться, несмотря на попытки этому помешать.

Путин был избран главой государства на выборах, состоявшихся 18 марта. За него отдали свои голоса 76,69 % избирателей.