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12апреля
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сегодня, 11:16 1

В Приамурье за сутки произошли 24 природных пожара

В Приамурье за сутки произошли 24 природных пожара
Фото: www.tvc.ru

На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 24 природных пожара. В настоящее время ликвидировано 10 пожаров на площади 8 287 гектаров. Действующими остаются 15 возгораний, из них два уже локализованы – в Свободненском и Шимановском районах.

Восемь пожаров остаются в Зейском районе, два – в Магдагачинском и по одному пожару – в Шимановском, Мазановском и Свободненском районах.

На тушении задействованы 610 человек, из них 30 человек – парашютно-пожарная служба; 60 человек – десантно-пожарная служба; 96 человек – федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана»; 5 человек – летчики-наблюдатели; 215 человек – лесная охрана; 74 человека – государственная противопожарная служба; 50 человек – служба спасения; 46 человек – арендаторы; 34 человека – привлеченное население. Также используются 125 единиц техники, в том числе пять воздушных судов (два вертолета и три самолета), которые работают на пожарах и занимаются авиапатрулированием.

По данным на 11 апреля I класс пожарной опасности установлен в Тындинском; II класс пожарной опасности – в Зейском, Магдагачинском, Сковородинском, Завитинском, Октябрьском, Селемджинском районах; III класс пожарной опасности – в Свободненском, Шимановском, Мазановском, Бурейском, Белогорском, Архаринском, Ромненском, Серышевском, Благовещенском.

На всей Амурской области с 6 апреля открыт пожароопасный сезон и установлен особый противопожарный режим, с 7 апреля – введен режим ЧС в лесах регионального характера, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

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#пожары

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    3 часа назад

    Каждый год одно и тоже,скоро леса не останется вырубят,сгорит... чем дышать будем.

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