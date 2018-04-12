Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:07 3

В благовещенском доме из холодного крана пошел кипяток

В благовещенском доме из холодного крана пошел кипяток
Фото: drive2.ru

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Елена. Горожанка рассказала, что с утра 12 апреля столкнулась с проблемой – из холодных кранов в квартире льется кипяток.

Елена живет по адресу: улица Институтская, 18. По ее словам, горячая вода, которая идет из холодных кранов, рыжего цвета. Холодной же нет совсем. Нагрелся и бачок унитаза в туалете. «Может, где-то трубу прорвало», – предположила горожанка.

В управляющей компании дома информагентству подтвердили, что произошла авария. Сейчас специалисты занимаются ее устранением. Сроки завершения работ пока неизвестны.

Просмотров всего: 717

#ЖКХ #происшествия

распечатать


Происшествия 4

Амурчанка лишилась денег предприятия, оставленных в сумке на улице
Происшествия

Тындинские транспортные полицейские помогли мужчине, упавшему на рельсы
Происшествия 2

Бизнесмен из Свободного станет судимым за дачу взятки
Происшествия 2

За самодельную купюру амурчанину грозит лишение свободы
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Gorojanka

    Gorojanka
    3 часа назад

    Вот новость прям. Если бы пиво пошло или вино, ну кофе на худой конец, это бы новость была. А так ну кипяток и кипяток.

  • Trover

    Trover
    2 часа назад

    У меня такое раз соседи устроили - меняли стояки в квартире и перепутали трубы.

  • Долгий

    Долгий
    1 час назад

    Я знаю где уже полгода каждую ночь с холодного крана идёт кипяток)

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь