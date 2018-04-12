В благовещенском доме из холодного крана пошел кипяток

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Елена. Горожанка рассказала, что с утра 12 апреля столкнулась с проблемой – из холодных кранов в квартире льется кипяток.

Елена живет по адресу: улица Институтская, 18. По ее словам, горячая вода, которая идет из холодных кранов, рыжего цвета. Холодной же нет совсем. Нагрелся и бачок унитаза в туалете. «Может, где-то трубу прорвало», – предположила горожанка.

В управляющей компании дома информагентству подтвердили, что произошла авария. Сейчас специалисты занимаются ее устранением. Сроки завершения работ пока неизвестны.