В благовещенском дворе автомобилисту вынесли предупреждение кирпичом

В Благовещенске возле дома № 18 по улице Шевченко сделали парковку для автомобилей. Оставить там машину могут только жильцы. А посторонним автомобилистам оставляют послания в виде кирпича на капоте.

«Жители дома разделили парковку. Тем, кому не хватило места, оставляют сообщения и кирпич на капоте», – рассказала горожанка Мария, ставшая очевидицей происшествия.

На листе бумаги, которая была прижата кирпичом к белой «ауди», набран следующий текст: «Собственники дома ул. Шевченко 18 убедительно просят Вас убрать свой автомобиль со двора так как парковочное место на стоянке Вам не принадлежит» (орфография и пунктуация сохранены – Прим. ред.). «Из дома вышел китаец, подошел к машине и обалдел. Выкинул камень и уехал», – рассказали очевидцы.

«Этот дом участвовал и в программе по благоустройству дворов. Двор заасфальтировали, и вот теперь делят парковку. Старшая дома распределила места на парковке, а другие машины вот так наказывает», – говорит Мария. При въезде во двор есть шлагбаум, но он, по словам женщины, постоянно открыт. По мнению горожанки, такие угрозы – это хулиганство и порча имущества.

В полиции Благовещенска сообщили, что по факту случившегося проведут проверку.