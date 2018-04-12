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В благовещенском дворе автомобилисту вынесли предупреждение кирпичом

В благовещенском дворе автомобилисту вынесли предупреждение кирпичом

В Благовещенске возле дома № 18 по улице Шевченко сделали парковку для автомобилей. Оставить там машину могут только жильцы. А посторонним автомобилистам оставляют послания в виде кирпича на капоте.

«Жители дома разделили парковку. Тем, кому не хватило места, оставляют сообщения и кирпич на капоте», – рассказала горожанка Мария, ставшая очевидицей происшествия.

На листе бумаги, которая была прижата кирпичом к белой «ауди», набран следующий текст: «Собственники дома ул. Шевченко 18 убедительно просят Вас убрать свой автомобиль со двора так как парковочное место на стоянке Вам не принадлежит» (орфография и пунктуация сохранены – Прим. ред.). «Из дома вышел китаец, подошел к машине и обалдел. Выкинул камень и уехал», – рассказали очевидцы.

«Этот дом участвовал и в программе по благоустройству дворов. Двор заасфальтировали, и вот теперь делят парковку. Старшая дома распределила места на парковке, а другие машины вот так наказывает», – говорит Мария. При въезде во двор есть шлагбаум, но он, по словам женщины, постоянно открыт. По мнению горожанки, такие угрозы – это хулиганство и порча имущества.

В полиции Благовещенска сообщили, что по факту случившегося проведут проверку.

Просмотров всего: 4323

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    Весеннее обострение у людей что-ли? Они за эти места платят аренду или незаконно захватили? Сдается мне, нихрена они не платят, а поэтому, кирпич надо для начала также положить на голову того человека, кто этот кирпич положил на капот авто. Ну, вроде как, предупредить. Совсем народ отупел.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Налог на землицу под ТС тоже платят? Участки на данной парковке для безлошадных с данного дома тоже имеются?

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    № квартиры указан, есть кому предъявить в случае чего))))

  • крошка Ру

    крошка Ру
    3 часа назад

    Зачем так агрессивно отвоёвывать свои места? Перед въездом во двор повесьте инфо, что парковка для жителей дома, чтобы гости заранее об этом знали. А кто проглядит надпись на въезде достаточно оставить сообщение под дворник на лобовом. Кирпич на капоте - это явное проявление угрозы, которое может обернуться ответной агрессией. Будьте добрее, берегите себя.

  • Eweweb

    Eweweb
    3 часа назад

    Дикари

  • Gorojanka

    Gorojanka
    3 часа назад

    То есть если на пару часов в это двор заехал, то машину надо за пару кварталов оставлять?

    Всем инициативным, кто любит шлакбаумами обгораживать дворы многоквартирных домов, блоки бетонные посередине двора устанавливать, кирпичи на машины класть, вы не задумывались как к вам пожарные и скорая заезжать будут? Или вы бессмертные и в огне не горите?

    Что за тупость то дворы обгораживать фигней всякой.

    А коль есть такая тяга к землице собственной, так прикупите себе землицы и творите там что хотите, хоть разметку парковочную делайте, хоть соседей гоняйте, что на вашу личную землю наступили.

    Это ж какое развлечение, весь день сидеть и сторожить, чтоб никто на твою землю не заехал, не зашел.

    Кстати, это ж в этом доме тоже кто то сторожит, как чужая машина заехала, так этот кто то записку в одну руку, кирпич в другую и сайгаком бежит к машине, чтоб сделать свое подленькое дельце.

    Во кому то делать нечего, свое время на такую фигню тратить

  • Амур2018

    Амур2018
    3 часа назад

    Так и происходит в этом дворе, отдельные личности забили себе места, повесили розетки. А теперь ходят всех терроризируют, так и до драки и порчи имущества дойдет. Ворота уже сломали, причем сразу. А старшая дома ведется на их провокации, как всегда хотела как лучше, чтобы никто не ругался, взяла пронумеровала (хотя непонятно по какой логике).

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    2 часа назад

    Правильно!

    У нас тоже пол двора - посторонние машины.

    Нужно не предупреждать, а действовать, а то эта мандавошка еще и жаловаться пошла.

  • Амур2018

    Амур2018
    2 часа назад

    Теперь еще больше скандалов, мой номер значит вали с этого места. А ты его купил спрашивается. Поперек в наглую машину ставят и пофиг, хоть перелетайте все его. Он якобы машину хочет видеть из своего окна)))

  • Rak900

    Rak900
    2 часа назад

    А места выкуплены у государства? если сами забили могут пойти нах..

  • Johnny_B

    Johnny_B
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Весеннее обострение у людей что-ли? Они за эти места платят аренду или незаконно захватили? Сдается мне, нихрена они не платят, а поэтому, кирпич надо для начала также положить на голову того человека, кто этот кирпич положил на капот авто. Ну, вроде как, предупредить. Совсем народ отупел.



    хех. да у нас не один десяток тысяч наделов захвачен самовольными гаражами. если с каждого положенный налог взять, то еще на один космодром хватит. но работа идет, результат виден

  • сибирячка

    сибирячка
    2 часа назад

    Gorojanka

    То есть если на пару часов в это двор заехал, то машину надо за пару кварталов оставлять? Всем инициативным, кто любит шлакбаумами обгораживать дворы многоквартирных домов, блоки бетонные посередине двора устанавливать, кирпичи на машины класть, вы не задумывались как к вам пожарные и скорая заезжать будут? Или вы бессмертные и в огне не горите? Что за тупость то дворы обгораживать фигней всякой. А коль есть такая тяга к землице собственной, так прикупите себе землицы и творите там что хотите, хоть разметку парковочную делайте, хоть соседей гоняйте, что на вашу личную землю наступили. Это ж какое развлечение, весь день сидеть и сторожить, чтоб никто на твою землю не заехал, не зашел. Кстати, это ж в этом доме тоже кто то сторожит, как чужая машина заехала, так этот кто то записку в одну руку, кирпич в другую и сайгаком бежит к машине, чтоб сделать свое подленькое дельце. Во кому то делать нечего, свое время на такую фигню тратить



    наличие шлагбаума автоматически делает дом «ылитным», который к тому же не горит и не тонет

    даже если дом на 80% состоит из квартир гостиничного типа

    и старшие дома зачастую переусердствуют, выполняя свои обязанности

  • OT

    OT
    1 час назад

    Не понятно что за угроза?

    Нормальная предупреждение. Кирпичем придавлено.

    Правда кирпчем не следует придавливать, а просто скотчем прикрепить.

    Ну придомовая площадка она конечно под ответственностью жильцов теперь считается и их право распоряжаться по своему усмотрению. С этим не поспоришь.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    GorojankaТо есть если на пару часов в это двор заехал, то машину надо за пару кварталов оставлять?

    Всем инициативным, кто любит шлакбаумами обгораживать дворы многоквартирных домов, блоки бетонные посередине двора устанавливать, кирпичи на машины класть, вы не задумывались как к вам пожарные и скорая заезжать будут? Или вы бессмертные и в огне не горите?

    Что за тупость то дворы обгораживать фигней всякой.

    А коль есть такая тяга к землице собственной, так прикупите себе землицы и творите там что хотите, хоть разметку парковочную делайте, хоть соседей гоняйте, что на вашу личную землю наступили.

    Это ж какое развлечение, весь день сидеть и сторожить, чтоб никто на твою землю не заехал, не зашел.

    Кстати, это ж в этом доме тоже кто то сторожит, как чужая машина заехала, так этот кто то записку в одну руку, кирпич в другую и сайгаком бежит к машине, чтоб сделать свое подленькое дельце.

    Во кому то делать нечего, свое время на такую фигню тратить


    Шлагбаум, бетонный блок помогает иногда от сквозного движения, или огромного количества машин которые создают неудобство. Во дворах где детские сады по утрам и вечерам жесть. Накиданные абы как машины родителей или с утра подпирают жильцов или вечером забивают всю парковку, хоть на короткое время, но приходится ждать пока разъедутся

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    1 час назад

    Это общественное место...Его нельзя разделить на прямоугольники,и считать исконно своим.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Диванный аналитик

    Это общественное место...Его нельзя разделить на прямоугольники,и считать исконно своим.



    Жилое здание тоже общественное и также точно придомовая площадь под ответственностью жильцов общественная и так-же решать могут поделить меж собой

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Gorojanka

    То есть если на пару часов в это двор заехал, то машину надо за пару кварталов оставлять? Всем инициативным, кто любит шлакбаумами обгораживать дворы многоквартирных домов, блоки бетонные посередине двора устанавливать, кирпичи на машины класть, вы не задумывались как к вам пожарные и скорая заезжать будут? Или вы бессмертные и в огне не горите? Что за тупость то дворы обгораживать фигней всякой. А коль есть такая тяга к землице собственной, так прикупите себе землицы и творите там что хотите, хоть разметку парковочную делайте, хоть соседей гоняйте, что на вашу личную землю наступили. Это ж какое развлечение, весь день сидеть и сторожить, чтоб никто на твою землю не заехал, не зашел. Кстати, это ж в этом доме тоже кто то сторожит, как чужая машина заехала, так этот кто то записку в одну руку, кирпич в другую и сайгаком бежит к машине, чтоб сделать свое подленькое дельце. Во кому то делать нечего, свое время на такую фигню тратить



    Шлагбаум, как средство ограничения проезда во двор посторонних машин - это нормально: дворы маленькие, тесные, количество парковочных мест не соответствует реальному положению дел. С городскими службами: скорой, пожарными и т.п. все решается на раз-два - собственники себе не враги. Наша внутридворовая территория, то бишь "землица", кстати, "прикуплена" и находится в общей собственности ))

    А вот поквартирное закрепление машиномест - глупость. А уж угрозы с кирпичом - за пределом понимания.

  • Амур2018

    Амур2018
    54 минуты назад

    Глупость, это точно!!! Жители между собой договориться не могут, устроили цирк с разделом общей территории. Хозяин Ауди тоже живет в этом доме, только снимает и что теперь, гнать его.

  • OT

    OT
    36 минут назад

    Амур2018

    Глупость, это точно!!! Жители между собой договориться не могут, устроили цирк с разделом общей территории. Хозяин Ауди тоже живет в этом доме, только снимает и что теперь, гнать его.



    Ну вот на счет глупости дележа - это уж тема отдельная и я думаю наверно там у жильцов это все временное. Ведь бывает у одних домовая территория и птицами не посещается, а не только автомобилями. У других иначе.

  • Blonda

    Blonda
    10 минут назад

    Ой, у нас двор вообще беда - едва машины разъезжаются. Там если кто неправильно припаркуется - с потрохами мгновенно съедят

  • Gorojanka

    Gorojanka
    3 минуты назад

    Когда гореть дом будет, а пожарная не сможет проехать из-за шлакбаума вовремя, вот тогда поймут жильцы как оно со службами на раз два решается.

    Да и с дворами близкими к детсаду, одно дело неудобство терпеть, в виде чужой машины во дворе, а другое дело скорую не дождаться, потому что двор блоками обложен и заезд с другой улицы, через двор другого дома. А потом жалобы на станцию скорой помощи строчить будут, что де давно блок стоит и о нем все знают, особенно водители скорой помощи.

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