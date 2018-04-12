Амурчан поздравила с Днем космонавтики Валентина Терешкова (видео)

В социальных сетях появилось видеообращение к жителям Приамурья Валентины Терешковой. Первая женщина-космонавт поздравила амурчан с Днем космонавтики, который отмечается 12 апреля.

«Дорогие амурчане! Мы теперь считаем, что Благовещенск – это наша земная пристань. Потому что пройдет еще немного времени и с космодрома Восточный пойдут космические корабли – и ближний космос продолжать изучать, и дальний космос. Я вас всех поздравляю с нашим теперь общим праздником – Днем космонавтики!» – сказала Терешкова.

Она также передала поздравление Алексея Леонова – первого человека, вышедшего в открытый космос.

В кадре рядом с Валентиной Терешковой находится губернатор Амурской области Александр Козлов, который присоединился к поздравлениям.

Амурскую область стали называть космической после того, как здесь построили Восточный – первый в России гражданский космодром. Первый запуск ракеты с этой площадки состоялся 28 апреля 2016 года. Всего с амурского космодрома провели три запуска. Сейчас здесь возводят стартовый стол для тяжелой ракеты «Ангара». Она будет выводить в космос пилотируемые корабли.

Видео: instagram.com/pressgubernatorlive