Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:05 1

Балкон старого дома в центре Благовещенска больше не угрожает прохожим

Балкон старого дома в центре Благовещенска больше не угрожает прохожим

В Благовещенске восстановили рассыпавшийся балкон. Как сообщало ИА «Амур.инфо», балкон дома, расположенного в центре города, начал разрушаться в конце марта. В настоящее время конструкция отремонтирована и укреплена.

Сотрудники компании, обслуживающей дом № 193 по улице Зейской, починили конструкцию и укрепили ее металлическими листами.

Балконы жилых домов отнесены к несущим конструкциям. Балконные плиты включаются в состав общего имущества дома как конструктивные части здания, обеспечивающие его прочность и устойчивость. В соответствии с Жилищным кодексом РФ, управляющая организация несет ответственность за надлежащее содержание общего имущества в доме. В рамках текущего ремонта управляющая или обслуживающая компания должна производить восстановление или замену отдельных участков или элементов балконных плит.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области, двухэтажный дом с проблемным балконом был построен в 1954 году. Согласно региональной программе капремонта, утепление и ремонт фасадов здания намечен на 2026–2028 годы. В соответствии с краткосрочным планом, в следующем, 2019 году, в доме предусмотрен ремонт кровли.

Фонд организует проведение капитального ремонта в соответствии с утвержденным министерством краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта. «Фонд не наделен полномочиями по актуализации региональной программы и формированию краткосрочного плана», – говорится в официальном ответе ведомства на запрос редакции.

Просмотров всего: 1124

#ЖКХ #строительство

распечатать


Происшествия 3

В благовещенском доме из холодного крана пошел кипяток
Общество 19

Амурчанин пожаловался на мошенничество при строительстве моста Благовещенск – Хэйхэ
Общество 12

Российских сантехников обуют в бахилы поверх кирзовых сапог
Общество 9

Благовещенца шокировала свалка возле дошкольного учреждения в Свободном
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь