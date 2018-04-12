Балкон старого дома в центре Благовещенска больше не угрожает прохожим

Сотрудники компании, обслуживающей дом № 193 по улице Зейской, починили конструкцию и укрепили ее металлическими листами.

Балконы жилых домов отнесены к несущим конструкциям. Балконные плиты включаются в состав общего имущества дома как конструктивные части здания, обеспечивающие его прочность и устойчивость. В соответствии с Жилищным кодексом РФ, управляющая организация несет ответственность за надлежащее содержание общего имущества в доме. В рамках текущего ремонта управляющая или обслуживающая компания должна производить восстановление или замену отдельных участков или элементов балконных плит.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области, двухэтажный дом с проблемным балконом был построен в 1954 году. Согласно региональной программе капремонта, утепление и ремонт фасадов здания намечен на 2026–2028 годы. В соответствии с краткосрочным планом, в следующем, 2019 году, в доме предусмотрен ремонт кровли.

Фонд организует проведение капитального ремонта в соответствии с утвержденным министерством краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта. «Фонд не наделен полномочиями по актуализации региональной программы и формированию краткосрочного плана», – говорится в официальном ответе ведомства на запрос редакции.