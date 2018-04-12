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12апреля
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сегодня, 10:07 19

Амурчанин пожаловался на мошенничество при строительстве моста Благовещенск – Хэйхэ

Амурчанин пожаловался на мошенничество при строительстве моста Благовещенск – Хэйхэ
Фото: amurobl.ru

На сайте Zadolbalo на днях было опубликовано обращение мужчины, представившегося Александром. Он пожаловался на мошеннические действия при возведении моста через реку Амур, который должен связать Благовещенск и Хэйхэ.

«Наша организация производила работы на объекте "Мост через реку Амур", а именно: предоставляла тяжелую технику с экипажем для выполнения земляных работ. Однако мы стали жертвой мошеннических действий, никак иначе их не назовешь. И практически на протяжении года не можем получить деньги за выполненные работы. Наш руководитель неоднократно обращался в различные ведомства, в том числе и в правительство Амурской области. Однако получил ответ, что это хозяйственные дела двух организаций», – описывает ситуацию Александр.

Он пишет, что обращался с заявлением в следственный комитет, однако пока ответа не получил. Мужчина уточняет, что его организация не единственная, кто пострадал схожим образом.

«Считаем данный факт неприемлемым! Пожалуйста, помогите нашей организации получить заработанные средства. Если данный вопрос не решится в ближайшее время, будем вынуждены обратиться от имени всех обманутых организаций к Путину В.В. на прямой линии президента в июне», – пишет Александр.

Ситуацию ИА «Амур.инфо» прокомментировали в пресс-службе министерстве транспорта и строительства Амурской области. Как оказалось, мужчина обращался с этой же проблемой в Инстаграм главы Приамурья Александра Козлова. При этом он также не указал название своей организации.

Зампред амурского правительства Дмитрий Тетенькин дал поручение минтрансстрою региона установить контакт с заявителем, пригласить на внеплановое совещание для решения проблемы. На приглашение минтрансстроя принять участие в совещании заявитель не откликнулся. Тем не менее Дмитрий Тетенькин провел внеплановое совещание по данной проблеме, но, так как контакт не был установлен, министерству транспорта и строительства было поручено пригласить заявителя на встречу, если он выйдет на связь.

«Строительство пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР) находится на постоянном контроле у министерства транспорта и строительства, а также у профильного заместителя председателя правительства. Стоит отметить, вопросы, указанные в обращении, ранее не поднимались и не озвучивались в министерстве, подобных обращений не было и к заместителю председателя правительства области», – сообщает пресс-служба амурского минтрансстроя.

Также отмечается, что на первое число каждого месяца в Амурстат при наличии задолженности от организаций поступают данные о состоянии этой задолженности, сообщаются в управление занятости для дальнейших действий. Если бы в течение года (как указано в обращении) была выявлена задолженность по заработной плате, вопрос поступил бы для решения в отраслевое министерство.

В 2018 году информации по организациям, занятым на строительстве моста и имеющим задолженность по зарплате, в министерство не поступало, подчеркивает пресс-служба.

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#работа #строительство #транспорт

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • ООШШ

    ООШШ
    4 часа назад

    Вот врунишка,хочет опорочить работодателей,странно.

  • Gelo

    Gelo
    4 часа назад

    Это был Скрипаль под прикрытием,который потом скрылся в Лондоне,но зампред Амурского правительства и там его достал и угостил гексилом...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    то есть.. в ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ подрядчик, получивший деньги на реализацию объекта КИДАЕТ субподрядчика и наша власть НИКАКИХ контрмер по недопущению этого не предпринимает. Всё строится исключительно на ручном управлении. Управленцы, ага

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Сергей Труш

    то есть.. в ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ подрядчик, получивший деньги на реализацию объекта КИДАЕТ субподрядчика и наша власть НИКАКИХ контрмер по недопущению этого не предпринимает. Всё строится исключительно на ручном управлении. Управленцы, ага



    Сергей, рано ты осуждаешь подрядчика!



    Доказательств-то обвинитель не предъявил. И сам не объявился тоже.



  • Максим 28РУС

    Максим 28РУС
    4 часа назад

    За год можно было уже десять раз в суд обратиться с исковым заявлением о взыскании денежных средств, а не сидеть на пятой точке и ждать пока кто нибудь решит за них их проблемы.

  • lev4ik

    lev4ik
    4 часа назад

    Срок исковой давности три,так что может еще посидеть.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Oldlord

    Сергей Труш

    то есть.. в ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ подрядчик, получивший деньги на реализацию объекта КИДАЕТ субподрядчика и наша власть НИКАКИХ контрмер по недопущению этого не предпринимает. Всё строится исключительно на ручном управлении. Управленцы, ага



    Сергей, рано ты осуждаешь подрядчика!

    Доказательств-то обвинитель не предъявил. И сам не объявился тоже.



    может и рано.. не исключаю разный вариант развития.. просто, я уже не первый раз оттуда нарекания слышу, с моста того.. "делай делай, всё быстро, я там ваще всех знаю, и даже с Миллером здороваюсь!.. " а как до денег - ждите..

  • ARCHITECTOR1100

    ARCHITECTOR1100
    4 часа назад

    Че то так смахивает на дезинфовый вброс...

  • Значит так

    Значит так
    3 часа назад

    И что вас здесь удивляет. В режиме тотальной безработицы человек боится потерять даже это место. Вспомните, куда делся тот чел,который с космодрома обращался к президенту. Давно выкинули с работы с волчьим билетом. Люди просто думают, что власть и правоохранительные органы в состоянии заглянуть глубже в озвученную проблему. Ан нет, вердикт вынесен - жалоб не было, проблемы нет.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    3 часа назад

    ARCHITECTOR1100

    Че то так смахивает на дезинфовый вброс...



    смахивает потому как по всем признакам сам работодатель , а не его работник пишет.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    При строительстве космодрома много кого кинули,не заплатили.Если схема обогащения за счет бюджета работает, зачем что то менять? Или вы думаете что их совесть замучает?И них на новом строительстве появится нимб над головой? Все опять повторяется...И пока не начнут садить этих парниш с конфискацией. Ничего не изменится.

  • Kacetlcoatl

    Kacetlcoatl
    3 часа назад

    Что то бред какой-то. Власти такие - приходи, человек, разберемся, поможем! А человека нет... а может и не было.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    у власти есть ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ручное управление, они не хотят решать проблему системно, по тому как тут вскрылось, а в десяти других местах - нет. А со всех втиш капало.

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    2 часа назад

    Правительство уже получило свою долю из его денег и ничего он не добъется от правительства.

  • vk_Игорь Ильин

    vk_Игорь Ильин
    2 часа назад

    жалуйтесь программа "Максимум" на НТВ ))

    Россия, страна мошенников ))))

  • Харли

    Харли
    2 часа назад

    Нас также кинул Подрядчик на космодроме. Судом признана задолженность, но денег так и не увидели, потому что фирма фактически не функционирует, деятельности не ведет, все дела перекинуты на другую ООО. и Полиция в этом мошенничества не увидела.

  • Arbitr

    Arbitr
    1 час назад

    А что, арбитражный суд у нас не работает? Обратитесь тогда к богу, почему не посоветовали?

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Просто боится мужик что прибью его. Вот и прячется.

  • kodar

    kodar
    38 минут назад

    Ребята, а с чего вы взяли что дело обстоит так, как пишет этот аноним? Вы документы видели, рядом стояли или вам видение было что сиё -истина? И действительно, причём здесь власть? Вася с Петей бутылку за гаражами поделить не смогли -тоже власть виновата? Должна была рядом стоять и стаканом мерным отмерять? Даётся мне большинству главное -поскакать на майдане. Заявить так сказать себя честным и неподкупным гражданином. Ненасмотрелись к чему приводит? А может к кормушке не пустили и теперь всех и вся надо обгадить (чем может и занят этот жалобщик)?

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