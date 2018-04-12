Амурчанин пожаловался на мошенничество при строительстве моста Благовещенск – Хэйхэ

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«Наша организация производила работы на объекте "Мост через реку Амур", а именно: предоставляла тяжелую технику с экипажем для выполнения земляных работ. Однако мы стали жертвой мошеннических действий, никак иначе их не назовешь. И практически на протяжении года не можем получить деньги за выполненные работы. Наш руководитель неоднократно обращался в различные ведомства, в том числе и в правительство Амурской области. Однако получил ответ, что это хозяйственные дела двух организаций», – описывает ситуацию Александр.

Он пишет, что обращался с заявлением в следственный комитет, однако пока ответа не получил. Мужчина уточняет, что его организация не единственная, кто пострадал схожим образом.

«Считаем данный факт неприемлемым! Пожалуйста, помогите нашей организации получить заработанные средства. Если данный вопрос не решится в ближайшее время, будем вынуждены обратиться от имени всех обманутых организаций к Путину В.В. на прямой линии президента в июне», – пишет Александр.

Ситуацию ИА «Амур.инфо» прокомментировали в пресс-службе министерстве транспорта и строительства Амурской области. Как оказалось, мужчина обращался с этой же проблемой в Инстаграм главы Приамурья Александра Козлова. При этом он также не указал название своей организации.

Зампред амурского правительства Дмитрий Тетенькин дал поручение минтрансстрою региона установить контакт с заявителем, пригласить на внеплановое совещание для решения проблемы. На приглашение минтрансстроя принять участие в совещании заявитель не откликнулся. Тем не менее Дмитрий Тетенькин провел внеплановое совещание по данной проблеме, но, так как контакт не был установлен, министерству транспорта и строительства было поручено пригласить заявителя на встречу, если он выйдет на связь.

«Строительство пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР) находится на постоянном контроле у министерства транспорта и строительства, а также у профильного заместителя председателя правительства. Стоит отметить, вопросы, указанные в обращении, ранее не поднимались и не озвучивались в министерстве, подобных обращений не было и к заместителю председателя правительства области», – сообщает пресс-служба амурского минтрансстроя.

Также отмечается, что на первое число каждого месяца в Амурстат при наличии задолженности от организаций поступают данные о состоянии этой задолженности, сообщаются в управление занятости для дальнейших действий. Если бы в течение года (как указано в обращении) была выявлена задолженность по заработной плате, вопрос поступил бы для решения в отраслевое министерство.

В 2018 году информации по организациям, занятым на строительстве моста и имеющим задолженность по зарплате, в министерство не поступало, подчеркивает пресс-служба.