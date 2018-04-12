Норвежский миллионер во всех валютах сразу ездит на старой машине: обзор прессы

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112-летний японец признан старейшим мужчиной планеты; оказывается, США проигрывают зерновую войну России; для российских рыбаков путина оказалась удачной. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

В «Российской газете» продолжается сериал о жизни в Норвегии. А я обещал, что буду о нем рассказывать. И в сегодняшнем номере рассказывается о миллионере во всех валютах мира, который ездит на старом «паджерике» (потому что нового нет) без задних сидений. Секрет норвежских миллионеров в том, что все они сколачивали свои состояния поколение за поколением. Отец передавал сперва свои знания и связи сыну. А уж потом фирму или счет в банке. Так, постепенно рождались новые миллионеры, которые знали счет кроне и понимали, что такое социальная ответственность.

Впрочем, наш Абрамович тоже может позволить себе раздолбанные «Жигули». Или вот Путин – у него вообще допотопный «волгарь». Но не это самое интересное в статье.

Также в номере

Самое интересное – рассказ о русском баре в Осло. В бар постоянно наведываются инспекторы для проверки на степень опьянения посетителей. Таковых (степеней) – три. Первая – когда посетитель весел. Вторая – он машет руками. И третья – когда он упал под стойку. (В скобках замечу, что у нас это называется подшофе, поднажратый и… Ну, название третьей стадии произносить не буду, чтобы радиостанцию не лишили лицензии на вещание.) Так вот, за каждого такого «остепененного» – штраф и угроза закрытия заведения. И после этого норвежцы считают себя самой счастливой нацией?!

Напишут же такое

Далее у нас «Аргументы неделi», где можно прочесть о том, что США проигрывают зерновую войну России. Интересно, знают ли об этом в США? Еще – о том, что наши рыбаки выловили рекордное количество мойвы. Пишут, что помогает при гипертонии. Опять же с пивом хороша, если вяленая, конечно. Про шпионов и происки капиталистов еще сообщают – никак им неймётся.

Но главная статья – о том, что противороссийские санкции нужно приветствовать: чем хуже нам, тем лучше! Этот парадокс разъясняется на примере Китая: полвека назад тот был мировым изгоем, и благодаря этому стал мировым лидером! Заметил, что последнюю неделю об этом только ленивый не сказал и не написал. Но это уже издержки пропаганды.

Очень интересно

«Амурская правда» сегодня поздравляет всех с Днем космонавтики. Мы же космическая область! Потому и соответствующие публикации: на первой полосе – портрет Гагарина, на второй полосе – здравицы от губернатора Козлова и председателя заксобрания Дьяконова, далее – двухстраничный материал о жизни в Циолковском, еще далее – о людях, знавших первого космонавта планеты, о памятных местах с ним связанных, об улицах, в честь него названных и о… Ну и прочее. Еще-еще далее-далее – о космической концертной программе цирка «Ап!».

Прочтете также и о том, почему судьи не любят ходить в рестораны. Вообще, судьям посвящено целых две страницы, и я даже подумал, что День космонавтики совпал с Днем судьи, и даже мысленно посетовал, почему, мол, с Днем космонавтики первые лица области читателей поздравили, а с Днем судьи – нет, но оказалось, что я ошибся, за что и прошу прощения.

На посошок

Напоследок «Известия», рассказавшие о том, что Книга рекордов Гиннесса признала 112-летнего жителя Хоккайдо Масадзо Нонака старейшим мужчиной планеты. Если быть точным, ему 112 лет и 259 дней. У него семь братьев и сестра-погодка, а также пятеро детей. Все эти родственники – тоже кандидаты в Книгу рекордов. Пишут, что японец не чувствует себя глубоким стариком, каждое утро занимается специальной гимнастикой, мало ест и много пьет.

Подумал, что надо взять на заметку хотя бы часть из его рецептов долгожительства.