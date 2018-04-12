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12апреля
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сегодня, 09:45 0

В Амурской области подорожали некоторые медикаменты

В Амурской области подорожали некоторые медикаменты
Фото: alcogolizm.com

С начала года в Амурской области лекарства подорожали на 1,2 %. Амурстат сообщил об изменении средних потребительских цен на медикаменты в январе–марте 2018 года.

Индекс потребительских цен на медикаменты в Амурской области в первом квартале 2018 года составил 101,2 %.

В первом квартале текущего года больше всего подорожали флуоцинолона ацетонид (на 7,8 %), настойка пустырника (на 7,5 %) и эналаприл (на 5,6 %). Кетопрофен, алмагель стали дороже на 5,0 %, левомеколь – на 4,3 %, корвалол, ренни, аспирин отечественный, сульфацетамид подорожали от 3,9 до 3,5 %. Линекс и амоксициллин – на 2,5%, валокордин, супрастин, троксерутин, панкреатин, лоперамид, сеннозиды А и В – на 2,0 – 2,3 %, нитроглицерин, галазолин – на 1,3 %, отечественные поливитамины без минералов стали дороже на 1 %.

Вместе с тем на 6,2 % подешевел амброксол, бисопролол стал дешевле на 5,3 %, лоратадин – на 3,4 %, отечественный анальгин – на 2,3 %, дротаверин – на 2,2 %, винпоцетин – на 2,1 %, глицин, аллохол, цены на поливитамины с макро- и микроэлементами и таурин понизились на 1,2 – 1,5 %.

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#здоровье #цены

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