Мокрый снег и дождь на севере региона: прогноз погоды в Приамурье на 12 апреля
В Амурской области 13 апреля установится переменная облачность. Осадки ожидаются местами на севере региона в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет дуть с севера и северо-востока со скоростью 2-7 метров в секунду, его порывы достигнут 13 метров в секунду.
Термометры покажут 7…12 градусов выше нуля, в северных районах – плюс 6…11, местами будет около нуля.
В Благовещенске ожидается переменная облачность, без осадков. Северный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура составит около 10 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.
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