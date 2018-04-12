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Мокрый снег и дождь на севере региона: прогноз погоды в Приамурье на 12 апреля

Мокрый снег и дождь на севере региона: прогноз погоды в Приамурье на 12 апреля
Фото: Pirooog.ru

В Амурской области 13 апреля установится переменная облачность. Осадки ожидаются местами на севере региона в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет дуть с севера и северо-востока со скоростью 2-7 метров в секунду, его порывы достигнут 13 метров в секунду.

Термометры покажут 7…12 градусов выше нуля, в северных районах – плюс 6…11, местами будет около нуля.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, без осадков. Северный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура составит около 10 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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