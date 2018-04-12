Скидку на новые автомобили увеличили для жителей Дальнего Востока

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Цель увеличения скидки по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в том, чтобы потребители выбирали «новые российские экологичные и безопасные автомобили, оснащенные системой ГЛОНАСС», а не подержанные иномарки.

Скидка на первоначальный взнос в рамках социальных программ предоставляется банком заемщику, приобретающему в кредит легковой автомобиль стоимостью до 1,45 миллиона рублей. Для получения скидки по программе «Семейный автомобиль» заемщик должен иметь водительское удостоверение и свидетельство о рождении двух или более несовершеннолетних детей. При покупке автомобиля впервые банк проверит эту информацию через Бюро кредитных историй. Заемщик также обязан дать обязательство не заключать в 2018 году другие кредитные договоры на приобретение машины.







По словам источника РБК, министерство заложило 7,5 миллиарда рублей на указанные социальные программы в 2018 году. В начале 2018 года компания Ford Sollers продала по этим программам 920 автомобилей – около 12 % от общего числа продаж; корпорация Renault – более 1,8 тысячи авто, что составляет 20 % от общего числа продаж за текущий год; корейская компания Hyundai – 3,5 тысячи машин, это 15,8 % от всех проданных машин.

По данным «Автостата», в ДФО в 2017 году продано 283,8 тысячи подержанных машин против 13,4 тысячи новых. Лидеры «вторички» – Toyota и Honda; на рынке новых автомобилей — Toyota, а именно RAV4 и Land Cruiser, но только RAV4 попадает под господдержку, а также субсидируемый УАЗ «Патриот», отмечает «Коммерсант».