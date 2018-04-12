Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:19 1

В Приамурье подросток погиб под бетонной плитой

В Приамурье подросток погиб под бетонной плитой

6 апреля в поселке Солнечный Сковородинского района произошла трагедия. Один подросток погиб, другой получил травмы. Предварительная причина случившегося – обрушение железобетонной плиты.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в СУ СКР по Амурской области, обоим подросткам по 15 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ведется следствие.

Знакомый с ситуацией источник также рассказал информагентству, что у пострадавшего мальчика раздроблены ноги и малый таз. По словам очевидцев, трагедия произошла из-за того, что ребята добывали металл, в это время железобетонные стены и рухнули.

Просмотров всего: 756

#происшествия

распечатать


Происшествия 5

В Белогорске из окна выпал 4-летний мальчик
Общество 25

На полигоне ДВОКУ построили половину «партизанской деревни»: школьники уже ездят на экскурсии
Происшествия 2

В Белогорске грабитель проник на предприятие и избил троих человек
Происшествия

В Тындинском районе почтальона обвиняют в присвоении 20 тысяч рублей
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Kacetlcoatl

    Kacetlcoatl
    28 минут назад

    Еще не все заброшенные дома у нас разобрали... Каждый год дети гибнут, посносить бы всё это к чертям.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь