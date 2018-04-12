В Приамурье подросток погиб под бетонной плитой

6 апреля в поселке Солнечный Сковородинского района произошла трагедия. Один подросток погиб, другой получил травмы. Предварительная причина случившегося – обрушение железобетонной плиты.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в СУ СКР по Амурской области, обоим подросткам по 15 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ведется следствие.

Знакомый с ситуацией источник также рассказал информагентству, что у пострадавшего мальчика раздроблены ноги и малый таз. По словам очевидцев, трагедия произошла из-за того, что ребята добывали металл, в это время железобетонные стены и рухнули.