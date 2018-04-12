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12апреля
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сегодня, 09:30 0

Проезд в Китай на «пумах» подорожал

Проезд в Китай на «пумах» подорожал

С 9 часов утра 12 апреля по Амуру в соседний Хэйхэ начали ходить суда на воздушных подушках. Теперь уехать в Поднебесную на «пуме» стоит несколько дороже, чем годом ранее.

Как сообщили в кассе речного вокзала, билет в обе стороны, не считая сбора в 100 юаней на соседнем берегу, теперь обойдется в 2 200 рублей, что на 50 рублей дороже, чем в 2017 году. Первые суда на воздушной подушке ушли на соседний берег в 9 часов утра. Двигаться они будут по наполняемости с интервалом ожидания 15-20 минут в течение дня, уточнили в кассе. По расписанию, последняя «пума» должна уйти в Китай в 16:30. Кассы работают до 16:10.

Как сообщало Амур.инфо, приказ о начале движения судов на воздушной подушке с 12 апреля подписал генеральный директор пассажирского порта после всех необходимых внутренних согласований. Ранее решение о завершении 11 апреля эксплуатации пассажирского понтонного моста между пунктами пропуска Благовещенск и Хэйхэ было принято по итогам координационного совета, который состоялся 6 апреля. Закрытие пассажирской переправы было согласовано с китайской стороной.

В министерстве МинВЭСТиП перед выездом в Хэйхэ рекомендуют уточнять информации о ледовой обстановке в справочной службе ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО». Это связано с особенностей транспортного сообщения, а также погодными условиями и состоянием реки Амур в межнавигационный период.

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#Китай #транспорт

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