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12апреля
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сегодня, 08:25 0

Администрацию Февральска обязали оборудовать парк Победы видеонаблюдением и оповещением

Администрацию Февральска обязали оборудовать парк Победы видеонаблюдением и оповещением
Фото: ProKazan

Парк Победы в Февральске должны будут оборудовать системой видеонаблюдения, системой оповещения и управления эвакуацией. Администрацию Февральска это обязал сделать суд по заявлению прокурора Селемджинского района.

Нарушения были выявлены во время проведения проверки исполнения органами местного самоуправления законодательства в сфере обеспечения безопасности мест с массовым пребыванием людей.

Установлено, что парк Победы Февральске отнесен к местам массового пребывания людей, однако эта территория не оборудована системой видеонаблюдения, системой оповещения и управления эвакуацией.

В итоге прокурор Селемджинского района в суд направил исковое заявление с требованием обязать администрацию устранить нарушения. 11 апреля 2018 года Селемджинский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме, сообщает областная прокуратура.

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#закон

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