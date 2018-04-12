Администрацию Февральска обязали оборудовать парк Победы видеонаблюдением и оповещением

Фото: ProKazan

Парк Победы в Февральске должны будут оборудовать системой видеонаблюдения, системой оповещения и управления эвакуацией. Администрацию Февральска это обязал сделать суд по заявлению прокурора Селемджинского района.

Нарушения были выявлены во время проведения проверки исполнения органами местного самоуправления законодательства в сфере обеспечения безопасности мест с массовым пребыванием людей.

Установлено, что парк Победы Февральске отнесен к местам массового пребывания людей, однако эта территория не оборудована системой видеонаблюдения, системой оповещения и управления эвакуацией.

В итоге прокурор Селемджинского района в суд направил исковое заявление с требованием обязать администрацию устранить нарушения. 11 апреля 2018 года Селемджинский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме, сообщает областная прокуратура.