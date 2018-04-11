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11апреля
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сегодня, 21:45 3

Российских сантехников обуют в бахилы поверх кирзовых сапог

Российских сантехников обуют в бахилы поверх кирзовых сапог
Фото: iz.ru

Новые стандарты сервиса управления многоквартирными домами подразумевают наличие бахил у сантехников, которые приходят на аварийные вызовы. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, выступая на Всероссийском совещании по теме реализации закона о прямых договорах.

«Опрятный вид, включая наличие бахил, это кажется смешным, но в XXI веке в кирзовых сапогах не проходить через всю квартиру. Это важный элемент культуры обслуживания, и это теперь обязательная норма (для специалиста), который должен устранить аварийную ситуацию», – цитирует ТАСС Чибиса.

Правительство в апреле 2018 года приняло стандарты сервиса управления многоквартирными домами, которыми предусматривается, в частности, регламентация работы аварийных служб, требования к наличию у управляющих компаний представительств для приема граждан, сообщил в ходе совещания глава Минстроя Михаил Мень.

Новые стандарты также предусматривают обязательную запись звонков, поступающих в управляющие компании, особенно в случае заявок на устранение аварийных ситуаций, сообщил Чибис. Также управляющие компании отныне должны идентифицировать специалиста, который выезжает на устранение неисправности по заявке жильцов, отметил он. «Идентификация того человека, который приходит от имени УК, для того, чтобы у нас не было мошеннических действий», – пояснил замминистра.

В Минстрое ранее отмечали, что новые стандарты сервиса УК не приведут к росту стоимости их услуг.

«Повышение качества сервиса работы управляющих организаций ни при каких обстоятельствах не должно привести к повышению стоимости их услуг. Для недопущения необоснованного роста платежей за жилищные услуги мы также ввели обязанность управляющих организаций представлять собственникам расшифровку всех затрат на управление домом», – отметил глава ведомства Михаил Мень.

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#жизнь #ЖКХ

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    У наших чиновников совсем крышу рвёт? Других проблем нет, все решены? По моему им самим пора бахилы на головы натянуть и пинка под зад зарядить.

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    1 час назад

    Шиза косит ряды... А нам на это как-то...

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    Наша управляйка Зеясервис уже приносит с собой бахилы, впереди планеты всей) Нормальная инициатива.

    Коммерческие организации давно присылают сантхников в красивой робе и тапки с собой.

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