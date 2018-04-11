Готовность горпарка Благовещенска к новому сезону проверят специалисты из Новосибирска

11 апреля мэр Благовещенска Валентина Калита на выездном совещании по готовности парков к открытию проверила соответствие проводимых работ утверждённым графикам. На совещании озвучили планы на ближайшее время и рассказали о новинках Городского парка культуры и отдыха.

«Сейчас идет уборка территории, с наступлением тепла будет проведена покраска объектов, расположенных на территории парков. Уже готовится к эксплуатации техника. Кроме того, будет проведена проверка парков на наличие клещей, и если клещей обнаружат, то будет оперативно проведена акарицидная обработка. Что касается новинок, в Горпарке появится дом-перевертыш, думаю, всем будет интересно будет походить ногами по потолку. Появятся также "Железная дорога", "Маячок", "Ралли", которых раньше не было», – рассказал в докладе мэру директор МП «Городской парк» Дмитрий Василюк.

Как сообщил Дмитрий Васильевич, 23-24 апреля в парках будет работать независимая лаборатория из Новосибирска по освидетельствованию техники (ООО «МАС»), в это же время будут проведены электроизмерения энергохозяйства, а 27 апреля городская межведомственная комиссия проведет приемку парков. Если она пройдет успешно, то 1 мая в 12:00 состоится праздничное открытие паркового сезона.

Штат дворников для уборки парков уже набран. В настоящее время продолжается набор дежурных операторов управления аттракционами, с последующим их обучением и сдачей экзаменов.

Мэр Благовещенска поручила директору парков особое внимание уделить проверке безопасности не только аттракционов, но и всех объектов, расположенных на территории парков.

«Мы обращаем внимание на все. Важно, чтобы сотрудники предприятия не только навели порядок после зимы, но и чтобы привели парки в готовность к приему большого количества посетителей, чтобы создали максимально безопасные и комфортные условия. Все специалисты должны обязательно пройти обучение и проверку на знание техники безопасности, – сказала Валентина Сергеевна. – Мы понимаем, что наши парки стареют и требуют все больше финансовых вложений, поэтому мы нацелены на их развитие, в том числе и при помощи участия в федеральных программах».