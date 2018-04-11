Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: «Тотальный диктант–2018»

12 апреля в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет интервью с доцентом кафедры русского языка, коммуникации и журналистики АмГУ, координатором «Тотального диктанта» в Благовещенске Дарьей Галимовой. Она расскажет, как будет проходить диктант в этом году.

Эфир проведут Алексей Воскобойников и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101

Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5. Трансляция прямого эфира в Instagram проходится с 8:05 до 8:30. Аккаунт: echo101_5.