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11апреля
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сегодня, 20:23 3

В Белогорске из окна выпал 4-летний мальчик

В Белогорске из окна выпал 4-летний мальчик
Фото: sevastopol.su

В Белогорске проводится доследственная проверка по факту падения ребенка из окна квартиры на втором этаже. Происшествие случилось 11 апреля днем. 4-летнего мальчика с травмами увезли в больницу.

Как сообщает амурское следственное управление, 11 апреля 2018 года из окна квартиры одного из домов, расположенных по улице 9 Мая в Белогорске, выпал ребенок. Мальчика доставили в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

По данному факту следственным отделом по городу Белогорск следственного управления СК России по Амурской области организовано проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем, по информации ИА «Амур28.инфо», падение ребенка из окна заметила соседка из дома напротив. Она и вызвала медиков. Чтобы мальчик не лежал на земле, женщина отнесла его к себе домой. Врачи оказывали первую помощь у нее в квартире. Предварительно установлено, что ребенок получил травмы средней степени тяжести. У мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, не исключен перелом нижней конечности.

Сейчас ребенок находится в травматологическом центре. Ему предстоит пройти полное обследование. Данным фактом занимаются правоохранительные органы и органы опеки.

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#Белогорск #дети #происшествия

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Комментарии
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  • Vadimovnai

    Vadimovnai
    1 час назад

    А родители где?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Действительно странно!

    О родителях ни слова!

  • Валерьянка

    Валерьянка
    1 час назад

    Мозг есть ? Нафига передвигать пострадавшего, чтоб ещё больше травмировать?

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