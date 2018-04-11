В Белогорске из окна выпал 4-летний мальчик

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В Белогорске проводится доследственная проверка по факту падения ребенка из окна квартиры на втором этаже. Происшествие случилось 11 апреля днем. 4-летнего мальчика с травмами увезли в больницу.

Как сообщает амурское следственное управление, 11 апреля 2018 года из окна квартиры одного из домов, расположенных по улице 9 Мая в Белогорске, выпал ребенок. Мальчика доставили в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

По данному факту следственным отделом по городу Белогорск следственного управления СК России по Амурской области организовано проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем, по информации ИА «Амур28.инфо», падение ребенка из окна заметила соседка из дома напротив. Она и вызвала медиков. Чтобы мальчик не лежал на земле, женщина отнесла его к себе домой. Врачи оказывали первую помощь у нее в квартире. Предварительно установлено, что ребенок получил травмы средней степени тяжести. У мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, не исключен перелом нижней конечности.

Сейчас ребенок находится в травматологическом центре. Ему предстоит пройти полное обследование. Данным фактом занимаются правоохранительные органы и органы опеки.