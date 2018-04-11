В торговом центре «Перекресток» устроили учебную тревогу

В Благовещенске продолжают проверять места с большим скоплением людей. На этот раз объектом проверки стал торгово-развлекательный центр «Перекресток». Сотрудники прокуратуры и МЧС обошли 15 тысяч квадратных метров здания и проверили, насколько там безопасно.

Об учебной пожарной тревоге заранее предупредили посетителей и сотрудников, поэтому здание никто покидать не стал. После трагического пожара в торговом центре Кемерова, где погибли 64 человека, спасатели стали чаще наведываться в благовещенские центры. Все внимание они уделяют тому, что обычно не вызывает интереса у покупателей – системе пожарной безопасности.

Во время оповещения в «Перекрестке» остановились все эскалаторы, сработали противопожарные шторы, лифт опустился на первый этаж, двери открылись. В чрезвычайной ситуации это решающие моменты.

По словам представителя прокуратуры, это здание построили, используя новейшие технологии пожарной безопасности. Серьезных нарушений в торговом центре не нашли. Вся система автоматизирована. Остается только следить за различными показателями безопасности.

«Огнетушители у нас здесь есть. Есть системы дымоудаления, система защитных противопожарных штор, отсекающая зону эскалатора по всем трем этажам, и есть система пожаротушения, а также система автоматической пожарной сигнализации», – рассказал специалист пожароохранных систем обслуживающей компании Александр Колосов.

Детский центр в «Перекрестке» находится на третьем, последнем этаже. Пока игровые комнаты работают в штатном режиме. Посетителей меньше после трагедии в Кемерове в этом ТРЦ не стало. По словам владельцев центра, переносить детские площадки не собираются, пока депутаты не примут соответствующий закон.