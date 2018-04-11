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В Магдагачинском районе ищут предполагаемых поджигателей леса

В Магдагачинском районе ищут предполагаемых поджигателей леса

11 апреля во время патрулирования с борта вертолета МИ- 8 Амурской авиабазы в 15 километрах от Усть-Тыгды Магдагачинского района было обнаружено новое возгорание. Вертолет зафиксировал, что от места поджога отъезжали автомобиль УАЗ и квадроцикл. Ведутся оперативно-следственные мероприятия.

На место нового природного пожара была переброшена группа федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» в количестве 22 человек.

Как сообщалось ранее, на территории области продолжает действовать особый противопожарный режим и режим ЧС в лесах регионального характера, в рамках которых запрещены любые виды работ с использованием открытого огня, ограничено посещение лесных массивов, усилены меры ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе увеличены суммы штрафов для физических и юридических лиц.

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#пожары

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Комментарии
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  • Читатель 1111

    Читатель 1111
    2 часа назад

    А что искать??? Авиалесоохрана летает и поджигает. И все об этом знают им платят за это деньги. А пожарные посты и муниципалитеты без конца должны следить за пожарной обстановкой, не спать итд. Давно известно, в какую сторону ребята пролетели, через некоторое время там и возгорание. А потом сами бедняги тушить пытаются.

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