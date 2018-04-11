В Магдагачинском районе ищут предполагаемых поджигателей леса

11 апреля во время патрулирования с борта вертолета МИ- 8 Амурской авиабазы в 15 километрах от Усть-Тыгды Магдагачинского района было обнаружено новое возгорание. Вертолет зафиксировал, что от места поджога отъезжали автомобиль УАЗ и квадроцикл. Ведутся оперативно-следственные мероприятия.

На место нового природного пожара была переброшена группа федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» в количестве 22 человек. Как сообщалось ранее, на территории области продолжает действовать особый противопожарный режим и режим ЧС в лесах регионального характера, в рамках которых запрещены любые виды работ с использованием открытого огня, ограничено посещение лесных массивов, усилены меры ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе увеличены суммы штрафов для физических и юридических лиц.

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#пожары

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Екатерина PL