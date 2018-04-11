Благовещенца шокировала свалка возле дошкольного учреждения в Свободном

Благовещенец Константин, который сейчас гостит в Свободном, был шокирован, увидев возле детского сада в одном из районов города настоящую свалку. Мужчина негодует, почему городские власти ничего не предпринимают и беспокоится, что с наступлением тепла начнется зловоние.

Константин запечатлел свалку вблизи дошкольного учреждения на телефон. На видео мужчина объясняет, что садик и свалка находятся в так называемой залинейной части города.

«В городе Свободный самая настоящая помойка, и в двух метрах – садик. Это залинейная часть города в Свободном, и вот такая помойка рядом с садиком. Куда смотрят власти города, непонятно. Просто ужас», – комментирует Константин за кадром.

По телефону мужчина рассказал, что сам он из Благовещенска, а в Свободный приехал в гости к родителям. Он уточнил, что сад и помойка расположены на улице Чубаровых. Снятое видео он отправил в Инстаграм губернатора и в популярные свободненские паблики, чтобы привлечь внимание властей.

«В Благовещенске я такого не замечал, чтобы рядом с садиками такой хаос творился – помойка полнейшая. Меня немножко шокировала такая ситуация: рядом с детским садиком такая свалка мусора, где и собаки бегают, и вообще не понять что. Сейчас все таять начнет, и будет вонь. Когда я был маленьким, я сам ходил в этот садик, и такого раньше не было», – поделился мужчина.

В свободненской администрации рассказали, что несанкционированные свалки для города – настоящая проблема. Ежегодно из дефицитного бюджета приходится выделять средства, чтобы ликвидировать стихийные мусорные кучи.

«Мы тоже очень возмущены. У нас в городе 72 несанкционированные свалки. На это, к сожалению, тратим каждый год большие деньги. Я здесь работаю только 8 месяцев, за прошлый год я не могу назвать точную цифру, но она измеряется миллионами. Из городского бюджета дефицитного идут средства на уборку данных несанкционированных свалок. Принимаются меры в ущерб другим обязательным статьям расходов бюджета городского: изыскиваются средства, чтобы объявить конкурс и ликвидировать свалки. Но самое главное – приезжий человек удивляется, а люди, там проживающие, продолжают там снова все ссыпать. К нам же не приезжают люди из Шимановска или Благовещенска, чтобы выбросить мусор, или люди из других районов города, мусорят там те же люди, которые живут на этой улице», – высказался Владимир Дорошкевич, заместитель главы Свободного по вопросам ЖКХ.

По поводу конкретной свалки возле детского сада замглавы ответил, что попробует связаться с какой-либо организацией и попросить, чтобы там помогли убрать мусор безвозмездно. Если желающих не будет, придется выставить помойку на торги, чтобы определить, кто займется вывозом отходов за счет бюджетных средств. При этом Владимир Дорошкевич уточнил – если выяснится, что мусор действительно находится в санитарной защитной зоне дошкольного учреждения, то меры будут приняты уже в четверг.