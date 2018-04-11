На полигоне ДВОКУ построили половину «партизанской деревни»: школьники уже ездят на экскурсии

На территории «партизанской деревни» расположена полевая кухня, тут же рядом – землянки. В тесном помещении только пара маленьких окон, портрет Сталина и печь.

Одна из землянок – штабная. В таких принимали все ответственные решения, обсуждали тактику нападения на врага. Элементы интерьера собирали всем миром. Что-то нашлось в имуществе Восточного военного округа, что-то приносили люди. Помимо нескольких землянок, в партизанской деревне обустроили коновязь, баню, КПП, открытую площадку для общего сбора и смотровые вышки. Последние называются люльки, потому что во время ветра их раскачивает и боец, находящийся внутри, качается, как в люльке.

На сегодня готовы десять объектов партизанской деревни. Будет еще столько же. Здесь построят медицинский пункт, склады. Для полной достоверности разработчики изучали материалы военного времени.

Благовещенская «партизанская деревня» – собирательный образ поселений народного ополчения. В ДВОКУ поясняют, что строят ее для воспитания патриотизма. Здесь уже успели побывать на экскурсии школьники. А на время учений и полевых сборов планируют селить курсантов ДВОКУ.

«На Дальнем Востоке это уникальная деревня, единственная. Подобную деревню только в более расширенном виде мы можем видеть в парке "Патриот" в Валабино. Данная деревня полностью достоверна, потому что она возводится по опыту тех же построек, в которых проживали наши партизаны в годы Великой Отечественной войны. Мы стараемся полностью, практически со стопроцентной достоверностью, всё это воспроизвести», – рассказал замкомандира батальона обеспечения учебного процесс по работе с личным составом ДВОКУ Евгений Чепров.

Рядом с «партизанской деревней» полным ходом идет еще одна стройка – пятикилометровой трассы для предстоящих всеармейских соревнований «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Уже в мае в Амурскую область съедутся команды со всех военных округов России, а также северного флота и нескольких военных вузов страны. Соревноваться будут около десяти команд. Впервые в танковом биатлоне за победу сразятся курсанты ДВОКУ.

«Участников будет более шестисот человек. Технику с собой привозят все округа, северный флот и другие вузы. Ожидается более 50 единиц техники. Обязательно будет основная и запасная техника. Скорее всего, будут представители заводов для того, чтобы сразу же непосредственно доводить технику до совершенства», – рассказал заместитель начальника ДВОКУ Федор Бурков.

Скоро здесь появятся брод, косогоры, уступы, противотанковые рвы. Уже через месяц всё будет готово. Соревнования будут проходить с 14 по 25 мая. Ожидается, что в Благовещенск приедет министр обороны страны Сергей Шойгу.