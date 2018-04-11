Амурчан просят поддержать краеведческий музей в конкурсе

Фото: ulkul.ru

Проект Амурского областного краеведческого музея участвует в интернет-фестивале музейного мультимедиа. Сотрудники музея просят амурчан поддержать проект своими голосами.

На фестиваль представлен проект – интерактивная карта, посвященная мозаичным полотнам в Благовещенске. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2017 году амурчане приняли участие в музейной акции «Собери мозаики любимого города». Участники присылали фотографии произведений искусства под открытым небом – мозаичных изображений, встречающихся на строениях, фасадах зданий, автобусных остановках областного центра Приамурья.

Снимки легли в основу одноименного проекта – интерактивной карты, которая размещена на сайте Амурского областного краеведческого музея. Проект «Собери мозаики любимого города» стал участником IV Всероссийского интернет-фестиваля «Музейный ГИК», поддерживающего музейные компьютерные разработки. Интернет-фестиваль музейного мультимедиа дает возможность познакомиться с проектами, в которых музеи используют новейшие цифровые технологии: дополненная реальность, гигапиксельные съемки, 3D-реконструкции, компьютерная анимация и другие.

Конкурс проводится по номинациям: «Лучший виртуальный тур», «Лучший мультимедийный ролик/презентация», «Лучшая мультимедийная выставка/экспозиция», «Лучший электронный каталог/база данных», «Лучшая компьютерная игра/викторина», «Лучший цифровой сторителлинг (лонгриды, интерактивные истории, сайты специальных проектов)», «Лучший мультимедийный фильм» и «Лучшее приложение для социальных сетей». Всего в фестивале участвуют 96 проектов.

«Если вы любите наш город и вам дороги такие объекты советской архитектуры, просим поддержать наш проект и проголосовать за него по ссылке на сайт фестиваля», – просят сотрудники краеведческого музея. Регистрация не требуется. Чтобы поддержать проект, нужно нажать кнопку с пиктограммой «лайк».