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11апреля
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После задымления в благовещенской гостинице «Азия» провели учебную эвакуацию

После задымления в благовещенской гостинице «Азия» провели учебную эвакуацию

В гостинице «Азия» в Благовещенске в ночь на 11 апреля было задымление на 15-м этаже. После случившегося днем 11 апреля в здании устроили учебную пожарную тревогу и провели эвакуацию.

Выяснилось, что ночное задымление в гостинице произошло потому, что кто-то бросил в вентиляционную шахту в туалете дымящуюся тряпку. В этом подозревают двух молодых людей, их вычислили по видео с камер наблюдения. На кадрах, которые были получены, видно, как парни заходят в туалет, а после начинается задымление. В ситуации разбираются полицейские.

Днем во время учебной пожарной тревоги из гостиницы «Азия» эвакуировались около 100 человек. В самом высоком здании Благовещенска – его высота 64 метра – такие учения с привлечением пожарных проводят раз в год. Сигнализация в гостинице работает на трех языках: русском, английском и китайском.

«Учебная тревога отличается тем, что мы информируем посетителей об учебной тревоге, но не можем заставить их покинуть номер. Во время настоящего пожара дежурные по этажам не просто стучатся в номера, а вскрывают их. Мы эвакуируем людей любыми методами и способами», – рассказал представитель гостиницы Марат Мкртчян.

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#МЧС

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Комментарии
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  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    39 минут назад



    На кадрах, которые были получены, видно, как парни заходят в туалет, а после начинается задымление



    .

    это были Народные контролеры-волонтеры-добровольцы, сочувствующие народному фронту

    " Кто если не мы?" их девиз (ВДВ не обессудьте, но толку с вас в последние время ...пфы)

  • Ойя

    Ойя
    6 минут назад

    Интересно, а как будут эвакуировать с верхних этажей гостиницы при пожаре, например, на десятом? Есть ли у МЧС лестницы такой высоты, чтобы спустить? И сколько таких лестниц? Не случится так, как случилось во Владивостоке, когда лестница была только для руководства?... Гостиница вплотную с другими зданиями... Подъезд для машин МЧС, для подлета спас. вертолета?

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