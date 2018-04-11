После задымления в благовещенской гостинице «Азия» провели учебную эвакуацию

Выяснилось, что ночное задымление в гостинице произошло потому, что кто-то бросил в вентиляционную шахту в туалете дымящуюся тряпку. В этом подозревают двух молодых людей, их вычислили по видео с камер наблюдения. На кадрах, которые были получены, видно, как парни заходят в туалет, а после начинается задымление. В ситуации разбираются полицейские.

Днем во время учебной пожарной тревоги из гостиницы «Азия» эвакуировались около 100 человек. В самом высоком здании Благовещенска – его высота 64 метра – такие учения с привлечением пожарных проводят раз в год. Сигнализация в гостинице работает на трех языках: русском, английском и китайском.

«Учебная тревога отличается тем, что мы информируем посетителей об учебной тревоге, но не можем заставить их покинуть номер. Во время настоящего пожара дежурные по этажам не просто стучатся в номера, а вскрывают их. Мы эвакуируем людей любыми методами и способами», – рассказал представитель гостиницы Марат Мкртчян.