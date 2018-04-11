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11апреля
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сегодня, 17:23 0

В Белогорске грабитель проник на предприятие и избил троих человек

В Белогорске грабитель проник на предприятие и избил троих человек
Фото: Times.kz

В Белогорске злоумышленник в вязаной шапке с прорезями для глаз проник на территорию предприятия, избил и связал сторожа. Вошел в помещение, где жили мужчина и женщина, и, угрожая ножом и палкой, стал требовать у них деньги.

Не получив нужную сумму, злоумышленник нанес им телесные повреждения. На крики о помощи прибежал работник предприятия. Он смог выбить из рук нападавшего нож и палку, связал его и удерживал до приезда сотрудников полиции и скорой медицинской помощи.

Получив сообщение о грабительском нападении, следственно-оперативная группа полиции Белогорска незамедлительно выехала на место преступления. Нападавшего задержали, трое потерпевших доставлены в лечебное учреждение.

Сотрудники полиции изъяли орудие преступления и шапку с прорезями для глаз, которые, по версии следствия, использовались при нападении. Они также установили личность подозреваемого: им оказался ранее судимый местный житель 1985 года рождения. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечении в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#Белогорск #криминал #происшествия

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