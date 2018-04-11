В Тындинском районе почтальона обвиняют в присвоении 20 тысяч рублей

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Начальницу почтового отделения в поселке Лопча Тындинского района обвиняют в том, что она, используя свое служебное положение, присвоила вверенные ей 20 тысяч рублей. Тем самым женщина причинила материальный ущерб Тындинскому почтамту.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы проверки, которую провела прокуратура, и результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками областного управления ФСБ. Следственный отдел по городу Тында областного следственного управления возбудил уголовное дело в отношении начальницы почтового отделения в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение денежных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сообщает пресс-служба областного следственного управления.

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#криминал #происшествия

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Василий Кленин