В Благовещенске бывший бухгалтер получила срок за мошенничество

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В Благовещенске суд вынес приговор бывшему бухгалтеру двух муниципальных учреждений. Женщина была признана виновной в мошенничестве и приговорена к лишению свободы.

Установлено, что амурчанка работала главным бухгалтером муниципального казенного учреждения Благовещенского района. Установлено, что она вносила в платежные документы недостоверные сведения. Благодаря этим манипуляциям злоумышленнице удалось похитить более 700 тысяч рублей. Кроме того, она похитила еще более 1,2 миллиона рублей, будучи бухгалтером другого муниципального учреждения Благовещенского района. Преступления пришлись на 2010-2013 годы.

В ходе следствия амурчанка частично возместила похищенное, сообщает СУ СКР по Амурской области. Оставшаяся сумма является предметом иска, который подали органы прокуратуры. В настоящее время этот иск рассматривается.

11 апреля Благовещенский городской суд приговорил женщину к лишению свободы на 3 года и 6 месяцев. Исполнение приговора отсрочили до тех пор, пока ребенку подсудимой не исполнится 14 лет. Приговор в законную силу пока не вступил.