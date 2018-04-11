Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:40 0

В Благовещенске бывший бухгалтер получила срок за мошенничество

В Благовещенске бывший бухгалтер получила срок за мошенничество
Фото: bitnovosti.com

В Благовещенске суд вынес приговор бывшему бухгалтеру двух муниципальных учреждений. Женщина была признана виновной в мошенничестве и приговорена к лишению свободы.

Установлено, что амурчанка работала главным бухгалтером муниципального казенного учреждения Благовещенского района. Установлено, что она вносила в платежные документы недостоверные сведения. Благодаря этим манипуляциям злоумышленнице удалось похитить более 700 тысяч рублей. Кроме того, она похитила еще более 1,2 миллиона рублей, будучи бухгалтером другого муниципального учреждения Благовещенского района. Преступления пришлись на 2010-2013 годы.

В ходе следствия амурчанка частично возместила похищенное, сообщает СУ СКР по Амурской области. Оставшаяся сумма является предметом иска, который подали органы прокуратуры. В настоящее время этот иск рассматривается.

11 апреля Благовещенский городской суд приговорил женщину к лишению свободы на 3 года и 6 месяцев. Исполнение приговора отсрочили до тех пор, пока ребенку подсудимой не исполнится 14 лет. Приговор в законную силу пока не вступил.

Просмотров всего: 618

#закон #криминал #суды

распечатать


Происшествия

В Белогорске грабитель проник на предприятие и избил троих человек
Происшествия

В Тындинском районе почтальона обвиняют в присвоении 20 тысяч рублей
Происшествия 2

Водителя внедорожника из переулка Волошина нашли и оштрафовали
Происшествия

В Красноярске изъяли из оборота соевый шрот из Амурской области
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь