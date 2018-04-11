Амурские выпускники-стобалльники помогут школьникам сдать ЕГЭ

Фото: kdm44.ru

В Амурской области проходит всероссийская акция «100 баллов для Победы». Она посвящена подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ–2018 и грядущему празднику – Дню Победы.

Выпускники прошлых лет, получившие высокий балл по ЕГЭ, помогают одиннадцатиклассникам подготовиться к сдаче Единого госэкзамена в текущем году. Акция «100 баллов для Победы» продлится до 28 апреля.

Во всех школах Амурской области проводятся беседы, классные часы, заседания круглого стола, дискуссии, конференции, презентации, мастер-классы, а также ряд других мероприятий. Кстати, поскольку текущий год объявлен Годом добровольца, в этом году впервые в программный план акции включены мероприятия с участием волонтеров. Так, например, в городе Зея запланирована уборка площади коммунаров, где расположен мемориал воинам-землякам. А в Шимановске состоится волонтерская акция «Посади дерево к празднику Победы».

Между тем ежегодно амурские выпускники улучшают показатели в учебе. Так, в 2017 году максимального результата ЕГЭ достигли 26 ребят. Таким образом, по отношению к 2016 году количество стобалльников увеличилось в 2,5 раза. А численность выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении», выросло на 35 % и составило 354 человека, сообщает министерство образования и науки области.