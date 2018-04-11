Для амурского сенатора хотят арендовать авто за 144 тысячи рублей

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Сенатору от Амурской области Александру Корякову законодательное собрание региона собирается арендовать автомобиль с водителем. Из областного бюджета на эти цели выделено 144 тысячи 300 рублей. Транспорт с шофером будут подыскивать через аукцион.

В аукционных документах сказано, что транспорт должен быть предоставлен по предварительной телефонной заявке члена Совета Федерации. К примеру, при использовании автомобиля в пределах Благовещенска заявку на аренду можно подать за 30 минут до момента подачи транспорта. Чтобы выехать за пределы областного центра, заявку нужно подать накануне до восьми часов вечера.

Машина должна быть легковой, категории В, с объемом двигателя не менее 1 700 кубов и мощностью в пределах 133-200 лошадиных сил. Это может быть седан, универсал или кроссовер. К цвету кузова особых пожеланий нет, кроме того, что на нем не должно быть рекламных рисунков и текстов. Автомобиль должен быть оборудован подушками безопасности для водителя и пассажира.

Указано также, что транспорт должен быть чистым внутри и снаружи, без следов участия в ДТП и других видимых повреждений кузова и салона. У владельца должен быть действующий полис ОСАГО.

Из требований к водителю: наличие водительских прав, опрятный внешний вид, ежедневное прохождение предрейсового и послерейсового медосвидетельствования, а также умение оказывать первую медицинскую помощь в критических ситуациях. Кроме того, водитель должен быть обеспечен круглосуточной мобильной связью.

Оговаривается, что за автомобилем должны быть закреплены два водителя при двухсменном и круглосуточном режиме работы.

Контракт будет действовать с момента заключения договора и до 31 декабря 2018 года. На обеспечение сенатора Александра Корякова транспортом в заксобрании готовы заплатить 144 тысячи 300 рублей. Час аренды автомобиля оценен в 562 рубля 40 копеек. Таким образом, выделенных средств хватит почти на 257 часов, это примерно 10 суток.

Деньги выделяются из областного кошелька с оговоркой, что средства поступают из федерального бюджета на обеспечение деятельности члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и его помощников в Амурской области. Когда именно сенатору понадобится автомобиль с водителем, в документах не сказано. Для уточнения в амурское заксобрание направлен запрос.

Как сообщало Амур.инфо, бывший советник гендиректора компании «Амурский уголь» Александр Коряков был избран в Совет Федерации от амурского заксобрания в сентябре 2016 года.