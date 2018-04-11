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11апреля
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сегодня, 17:15 15

Для амурского сенатора хотят арендовать авто за 144 тысячи рублей

Для амурского сенатора хотят арендовать авто за 144 тысячи рублей
Фото: amur.er.ru

Сенатору от Амурской области Александру Корякову законодательное собрание региона собирается арендовать автомобиль с водителем. Из областного бюджета на эти цели выделено 144 тысячи 300 рублей. Транспорт с шофером будут подыскивать через аукцион.

В аукционных документах сказано, что транспорт должен быть предоставлен по предварительной телефонной заявке члена Совета Федерации. К примеру, при использовании автомобиля в пределах Благовещенска заявку на аренду можно подать за 30 минут до момента подачи транспорта. Чтобы выехать за пределы областного центра, заявку нужно подать накануне до восьми часов вечера.

Машина должна быть легковой, категории В, с объемом двигателя не менее 1 700 кубов и мощностью в пределах 133-200 лошадиных сил. Это может быть седан, универсал или кроссовер. К цвету кузова особых пожеланий нет, кроме того, что на нем не должно быть рекламных рисунков и текстов. Автомобиль должен быть оборудован подушками безопасности для водителя и пассажира.

Указано также, что транспорт должен быть чистым внутри и снаружи, без следов участия в ДТП и других видимых повреждений кузова и салона. У владельца должен быть действующий полис ОСАГО.

Из требований к водителю: наличие водительских прав, опрятный внешний вид, ежедневное прохождение предрейсового и послерейсового медосвидетельствования, а также умение оказывать первую медицинскую помощь в критических ситуациях. Кроме того, водитель должен быть обеспечен круглосуточной мобильной связью.

Оговаривается, что за автомобилем должны быть закреплены два водителя при двухсменном и круглосуточном режиме работы.

Контракт будет действовать с момента заключения договора и до 31 декабря 2018 года. На обеспечение сенатора Александра Корякова транспортом в заксобрании готовы заплатить 144 тысячи 300 рублей. Час аренды автомобиля оценен в 562 рубля 40 копеек. Таким образом, выделенных средств хватит почти на 257 часов, это примерно 10 суток.

Деньги выделяются из областного кошелька с оговоркой, что средства поступают из федерального бюджета на обеспечение деятельности члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и его помощников в Амурской области. Когда именно сенатору понадобится автомобиль с водителем, в документах не сказано. Для уточнения в амурское заксобрание направлен запрос.

Как сообщало Амур.инфо, бывший советник гендиректора компании «Амурский уголь» Александр Коряков был избран в Совет Федерации от амурского заксобрания в сентябре 2016 года.

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#заксобрание #политика #транспорт #финансы

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Дармоеды.....

  • Димко

    Димко
    1 час назад

    толку от него 0, ничего он делал, не делает и не сделает для улучшение качества жизни в обществе. А альфовцам в очередной раз напоминаю, никакого Сената в Российской Федерации нет! Следовательно нет никаких сенаторов, есть Совет Федерации и его член от АО.

  • ay

    ay
    1 час назад

    "вы держитесь там здесь, просто денег нет" = для вас, а для нас (любимых) - есть.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад



    Александр Коряков был избран в Совет Федерации от амурского заксобрания в сентябре 2016 года.



    .

    странно

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    А народ и дальше тянет лямку и будет тянуть....наивно полагал, что бурлаки остались в прошлом.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    53 минуты назад

    На конную телегу этих шоуменов дормоедов, от их безделия один вред населению нашей любимой Родины.

  • MAX18y

    MAX18y
    48 минут назад

    Предлагаю арендовать автомобиль за счет средств депутатов законодательного собрания Амурской области. Будет полезное дело для жителей, сэкономим областной бюджет.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    45 минут назад

    Предлагаю сбор средств для них по таким случаям устраивать на ТВ каналах и в СМИ.

    как для лечения наших детей собирают

    сколько соберут- все деньги их, всё честно будет

  • Severus

    Severus
    42 минуты назад

    Дерьмоеды, вообще страх потеряли. Надо этому сенатору лобовую встречку организовать. Вот тогда ему понадобиться травматолог, если ещё выжиивет

  • avm

    avm
    30 минут назад

    Что то не помню таких выборов. Кто его выбирал то и почему решили что он от Амурской области, вряд ли он вообще знает где такая область.

  • Братеев

    Братеев
    29 минут назад

    Козлов выдвигал вот пусть он и платит-Абрамов на поездки денег не просит

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    14 минут назад

    Думаю , что этому бесполезному перцу достаточно будет такси обычного, причем за свой счёт.

    Довольствие денежное у него и так не хилое. Чай не обеднеет бедолага

  • Я сама

    Я сама
    13 минут назад

    Severus

    Дерьмоеды, вообще страх потеряли. Надо этому сенатору лобовую встречку организовать. Вот тогда ему понадобиться травматолог, если ещё выжиивет



    +++++

  • Страйкер

    Страйкер
    9 минут назад

    Димко

    толку от него 0, ничего он делал, не делает и не сделает для улучшение качества жизни в обществе. А альфовцам в очередной раз напоминаю, никакого Сената в Российской Федерации нет! Следовательно нет никаких сенаторов, есть Совет Федерации и его член от АО.



    да им хоть в глаза ссы, то божья роса. как и в сковородине

  • Oldlord

    Oldlord
    6 минут назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Думаю , что этому бесполезному перцу достаточно будет такси обычного, причем за свой счёт.

    Довольствие денежное у него и так не хилое. Чай не обеднеет бедолага



    Кстати, да!

    144 тыр ему до конца года хватит на "Премьере" (такси) кататься!

    А за отдельную машину, да ещё и с такими условиями, маловато будет.

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