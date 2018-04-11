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11апреля
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сегодня, 16:00 1

В белогорских домах в ходе капремонта установили антивандальные светильники

В белогорских домах в ходе капремонта установили антивандальные светильники
Фото: lampmarket.ru

В Белогорске полностью завершен ремонт внутридомовых электросетей в многоквартирных домах № 5 и № 20 по улице Южной. При проведении работ использовалась современная кабельная продукция, которая снижает потери электроэнергии даже при длительной эксплуатации.

«В подъездах и на внешней стороне зданий установлены светильники с низким энергопотреблением и антивандальной защитой. В доме № 20 в отапливаемых подъездах установлены датчики движения и освещённости. В технических помещениях домов установлены аварийные светильники, которые рассчитаны на работу в случае внезапного отключения электричества, – рассказал генеральный директор "Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области" Сергей Батурин. – На сегодняшний день объекты приняты в эксплуатацию».

В Зейском и Магдагачинском районах Амурской области начались работы по ремонту крыш в трех домах. В поселке Береговой работы идут по улице Гагарина, 13 и по улице Ленина, 20, а в поселке Магдагачи – по улице Карла Маркса, 12. Ремонт внутридомовых инженерных систем начался еще в двух домах Берегового: № 10 по улице Ленина и № 20 по улице Калинина.

Согласно плану 2017 года, 330 многоквартирных домов Приамурья должны быть капитально отремонтированы до конца 2019 года, сообщает пресс-служба областного министерства ЖКХ.

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#ЖКХ #строительство

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