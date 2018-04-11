Водителя внедорожника из переулка Волошина нашли и оштрафовали

Фото: minjust.ru

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в редакцию информагентства прислали видеозапись грубого нарушения правил дорожного движения. Водитель Toyota Land Cruiser Prado проехал по переулку Волошина навстречу направлению одностороннего движения. Судя по госномеру машины нарушителя, автомобиль находится на учете в Татарстане.

Вскоре после публикации видео сотрудники Госавтоинспекции нашли нарушителя. За несоблюдение требований дорожных знаков, предписывающих запрет на движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением он оштрафован на 5 000 рублей. Санкция части 3 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусматривает за такое нарушение наказание от штрафа до лишения права на управление – от четырех до шести месяцев.