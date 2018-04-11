Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:43 4

Амурчане будут собирать автоматы в Циолковском

Амурчане будут собирать автоматы в Циолковском
Фото: kpfu.ru

В Приамурье готовятся масштабно отметить Всемирный день авиации и космонавтики – 12 апреля. В мероприятиях, приуроченных к празднику, примут участие 96 тысяч школьников.

Так, во всех образовательных организациях Приамурья пройдут тематические классные часы, линейки, беседы, квесты. В амурских школах будет проведен всероссийский «гагаринский урок» под названием «Космос – это мы», состоятся спартакиады учащихся по различным видам спорта. В ряде городов школьники и студенты присоединятся к всероссийской акции «Космический забег». Также в общеобразовательных учреждениях будут организованы выставки моделей ракет и самолетов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Одними из самых зрелищных мероприятий станут так называемые «Гагаринские сборы», которые пройдут 20 апреля в ЗАТО Циолковский и соберут 200 участников. Участниками сборов станут курсанты военно-патриотических клубов и отрядов общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, кадеты. Возраст участников – 12-17 лет. Юных патриотов ждут смотр-конкурс песни и строя, конкурс «Разборка и сборка автомата Калашникова АК-74», прохождение военно-прикладной полосы препятствий и выполнение силовых упражнений.

В программу сборов войдут не только конкурсные испытания, но и экскурсия по действующим объектам космодрома Восточный.

Просмотров всего: 553

#праздники #Циолковский

распечатать


Общество

В День Победы в Благовещенске прогремит 200-метровый салют с элементами неповторимого шоу
Общество 4

Автомобилистов Благовещенска приглашают поучаствовать в акции «Подвези ветерана»
Культура 1

Фотозона и мастер-классы: благовещенцы отметили Пасху
Общество

Более 1 700 мероприятий запланировано в Приамурье в честь Дня Победы
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • вагоновожатый

    вагоновожатый
    2 часа назад

    Какие дурацкие заголовки на АИ! Они что! В школу не ходили?

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    2 часа назад



    Юных патриотов ждут смотр-конкурс песни и строя, конкурс «Разборка и сборка автомата Калашникова АК-74», прохождение военно-прикладной полосы препятствий и выполнение силовых упражнений.



    Мдя

    Россия 21 век

    что называется "Прости Гагарин, мы все просрали"

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    2 часа назад

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад

    вагоновожатый

    Какие дурацкие заголовки на АИ! Они что! В школу не ходили?



    дурацкие заголовки основа пиара:

    или классика:

    (статистика ментов по итогам года)

    прочитав такой заголовок конеш не знаешь радоваться или беспокоиться за новосибирцев

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь