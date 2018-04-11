Амурчане будут собирать автоматы в Циолковском

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В Приамурье готовятся масштабно отметить Всемирный день авиации и космонавтики – 12 апреля. В мероприятиях, приуроченных к празднику, примут участие 96 тысяч школьников.

Так, во всех образовательных организациях Приамурья пройдут тематические классные часы, линейки, беседы, квесты. В амурских школах будет проведен всероссийский «гагаринский урок» под названием «Космос – это мы», состоятся спартакиады учащихся по различным видам спорта. В ряде городов школьники и студенты присоединятся к всероссийской акции «Космический забег». Также в общеобразовательных учреждениях будут организованы выставки моделей ракет и самолетов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Одними из самых зрелищных мероприятий станут так называемые «Гагаринские сборы», которые пройдут 20 апреля в ЗАТО Циолковский и соберут 200 участников. Участниками сборов станут курсанты военно-патриотических клубов и отрядов общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, кадеты. Возраст участников – 12-17 лет. Юных патриотов ждут смотр-конкурс песни и строя, конкурс «Разборка и сборка автомата Калашникова АК-74», прохождение военно-прикладной полосы препятствий и выполнение силовых упражнений.

В программу сборов войдут не только конкурсные испытания, но и экскурсия по действующим объектам космодрома Восточный.