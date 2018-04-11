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11апреля
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сегодня, 15:29 0

В Красноярске изъяли из оборота соевый шрот из Амурской области

В Красноярске изъяли из оборота соевый шрот из Амурской области
Фото: agro-russia.com

68 тонн соевого шрота изъяли сотрудники управления Россельхознадзора по Красноярскому краю. Во время контрольно-надзорных мероприятий на железнодорожном транспорте выяснилось, что в Красноярск из Амурской области привезли продукцию с нарушением ветеринарно-санитарных требований.

«В ходе ветеринарного осмотра корма для животных при выгрузке из вагона на станции назначения установлено несоответствие даты выработки шрота, указанной на маркировке изготовителя, дате, нанесенной на мешкотару и указанной в ветеринарном свидетельстве», – сообщает ведомство.

Соевый шрот изъяли из оборота и поместили на изолированное хранение. Решение о том, можно ли использовать продукцию, управление Россельхознадзора решит после подтверждения ее ветеринарно-санитарной безопасности.

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#закон #сельское хозяйство

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