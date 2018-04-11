Некоторые хозяйства Приамурья работают ночами, чтобы закончить посевную в срок

Фото: agroamur.ru

Некоторые хозяйства Тамбовского района перешли на круглосуточный режим работы. На прошлой неделе аграрии Приамурья были вынуждены сделать перерыв в посевной из-за похолодания. Теперь приходится наверстывать упущенное, чтобы до 1 мая завершить сев ранних зерновых.

На минувшей неделе из-за холодного циклона, который накрыл область, полевые работы в регионе почти не велись. С понедельника, 9 апреля, техника вновь вышла на поля.

«Надо отметить, что ряд хозяйств Тамбовского района перешел на круглосуточную работу. Те посевные комплексы, которые оборудованы спутниковой навигацией, способны проводить посев, в том числе и в ночное время. Пока есть условия нормальные для посева, земля подготовлена, понятно решение хозяйств не терять ни минуты», – рассказали в амурском минсельхозе.

Тамбовский район на сегодняшний день демонстрирует самые лучшие показатели по севу ранних зерновых. Ячменем там засеяно больше 7,5 тысячи гектаров – более 70 % от плана. Некоторые хозяйства района уже завершили сев этой культуры.

В целом по области к посевной подключились почти все хозяйства региона, в том числе в северных районах. Однако традиционно более активно полевые работы ведутся в хозяйствах южной зоны. Первоочередная задача аграриев – по-прежнему сохранение в почве влаги, которой и так отмечается дефицит. А сухая и ветреная погода способствуют ее интенсивному испарению. Для сохранения влаги на полях проводится боронование.

На 11 апреля в Приамурье посеяли около 22 тысяч гектаров зерновых, или 12,5 процента от плана. В частности, ячменем засеяно 15,3 тысячи гектаров, или 47 % от плана, пшеницы чуть больше 6 тысяч гектаров – 5,5 %, овса – порядка 500 гектаров, или 2 % от запланированной площади. В 2017 году на эту дату цифры были гораздо больше, например, по той же пшенице – почти в 4 раза.

«Из-за того, что прошлую неделю полностью потеряли, образовалось некоторое отставание. Но, думаю, время нам еще позволяет наверстать. Главное, что техника уже сосредоточена на полях, все отрегулировано, имеются все необходимые ресурсы. Думаю, мы это отставание наверстаем. Все-таки ставим задачу до 1 мая закончить сев ранних зерновых – это традиционно считается лучшими агротехническими сроками. Если овес – культура пластичная, его можно сеять и весь май, и она даст урожай, то с ячменем и пшеницей нам необходимо уложиться до 1 мая», – пояснили в минсельхозе.

В мае хозяйства области должны приступить к посевной овощных культур. Общая площадь по овощам в Приамурье, как и в 2017 году, составит 600 гектаров. Большая часть овощных плантаций сосредоточена в Благовещенском районе – 332 гектара, или 55 %. В настоящее время хозяйства ведут работы по посеву семян рассадных культур в пленочных теплицах. Также в мае начнут сеять царицу амурских полей – сою.

Фото: agroamur.ru