Стали известны сроки отключения горячей воды летом в Свободном

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Первые отключения горячей воды в Свободном начнутся 4 июня и завершатся к 1 сентября.

Как отмечается, всем, кто получает горячее водоснабжение от котельных установок, указанных в графике, необходимо проверить и записать текущие показания приборов учета ГВС.