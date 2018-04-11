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11апреля
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сегодня, 15:10 1

Стали известны сроки отключения горячей воды летом в Свободном

Стали известны сроки отключения горячей воды летом в Свободном
Фото: donnews.ru

ООО «Теплоинвест» сообщил график отключений горячего водоснабжения в летний период в Свободном. Отключения связаны с ремонтом оборудования котельных установок и инженерных сетей, пишет Gzt-sv.ru.

Первые отключения горячей воды в Свободном начнутся 4 июня и завершатся к 1 сентября.

Как отмечается, всем, кто получает горячее водоснабжение от котельных установок, указанных в графике, необходимо проверить и записать текущие показания приборов учета ГВС.

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#ЖКХ #Свободный

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Комментарии
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  • NikaK

    NikaK
    2 часа назад

    Свежо придание, но верится с трудом. Для кого печатают эти графики? Они же НИКОГДА не соблюдаются. Если отключают горячую воду - то на все лето.

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