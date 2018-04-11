Стали известны сроки отключения горячей воды летом в Свободном
ООО «Теплоинвест» сообщил график отключений горячего водоснабжения в летний период в Свободном. Отключения связаны с ремонтом оборудования котельных установок и инженерных сетей, пишет Gzt-sv.ru.
Первые отключения горячей воды в Свободном начнутся 4 июня и завершатся к 1 сентября.
Как отмечается, всем, кто получает горячее водоснабжение от котельных установок, указанных в графике, необходимо проверить и записать текущие показания приборов учета ГВС.
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