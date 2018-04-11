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11апреля
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сегодня, 15:11 0

В Сети появилось объявление о продаже в Благовещенске амулета за два миллиона рублей

В Сети появилось объявление о продаже в Благовещенске амулета за два миллиона рублей
Фото: www.avito.ru

На одной из торговых интернет-площадок появилось объявление о продаже амулета за два миллиона рублей. Согласно прилагающейся информации, амулет находится в Благовещенске.

«Амулет везенье и удачи!» – сообщает автор объявления (орфография сохранена – Прим. ред.). На фото изображен кулон в виде ящерицы на листочке кремового цвета, возможно, выполненная из кости.

Однако объявление оказалось фейком. Корреспондент ИА «Амур.инфо» позвонил по указанному телефону, трубку взял амурчанин, который рассказал, что об этом объявлении он знает. Но он его не размещал.

«Видимо, кто-то решил так подшутить: выложил объявление и указал мой номер, – пояснил амурчанин Юрий. – Мне уже несколько человек позвонили, спрашивали про амулет, рассказали про объявление».

При этом человек, разместивший объявление, знал не только номер телефона, но и имя его владельца.

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#интернет

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