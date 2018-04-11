Охотники и егеря помогут защитить Приамурье от пожаров

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В Амурской области не станут переносить начало весенней охоты из-за пожароопасного периода. Руководители организаций-охотпользователей должны обратить особое внимание на предупреждение пожаров в угодьях. В регионе организовали патрули, в состав которых вошли охотники и егеря.

Предстоящий охотничий сезон и готовность амурских охотобществ к борьбе с пожарами обсудили на встрече губернатора области Александра Козлова с представителями охотобществ региона.

«С приходом весны многие амурчане посещают леса, в их числе и охотники, необходимо, чтобы они были максимально организованы и понимали всю серьезность ситуации. Нужно быть готовым к возгораниям в охотугодьях, по возможности пресекать различного рода нарушения в лесу, выявлять нарушителей, оперативно информировать соответствующие службы о таких фактах. Роль руководителей организаций-охотпользователей в этом определяющая. На вас возложена организация работы с охотниками. Опыт прошлых лет говорит, что охотники очень ответственные люди, готовые всегда помочь в общей борьбе с пожарами», – сказал Александр Козлов.

Как рассказал начальник управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания области Иван Ряжских, в этом году начало весенней охоты на водоплавающих по южным районам выпадает на 21 апреля, по центральным районам – на 28 апреля, по северным – на 5 мая. На сегодняшний день в области работают 17 организаций-охотпользователей, за которыми закреплено 25,5 миллиона гектаров охотугодий. В Амурской области зарегистрированы 43 тысячи охотников, получивших охотничьи билеты единого федерального образца. Из них не менее 7 тысяч человек примут участие в весенней охоте.

Именно из числа охотников, егерей, охотоведов в хозяйствах области созданы 62 патрульных группы, в составах которых находятся 312 человек, с привлечением 69 единиц транспортных средств. Для слежения за оперативной обстановкой на особо охраняемых природных территориях Дирекцией по охране животного мира созданы 22 мобильные группы (71 человек).

«Ежегодно с охотобществами Приамурья подписываются соглашения об участии в борьбе с пожарами. По итогам 2017 года совместно с охотниками было потушено 40 пожаров, 20 человек привлечено к ответственности. Помимо дежурств на вышках и патрулирования, проводится и подготовка к пожарному периоду в охотничьих хозяйствах: создаются минерализованные полосы, проводятся инструктажи с охотниками», – сказал исполняющий обязанности министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Михаил Ковалев.

«Мы видим результат совместной работы и можно говорить о том, что традиция участия охотников в борьбе с пожарами будет продолжена и дальше», – сказал губернатор региона. Александр Козлов обратил внимание представителей правоохранительных органов на ситуации, связанные с поиском виновных в лесных пожарах и на вопросы защиты прав охотоведов.

«Нередко происходят случаи, когда в попытках пресечь незаконные действия охотоведы попадают в стычки с браконьерами. Информация о подобных происшествиях должна направляться своевременно во все контролирующие службы, в том числе и правоохранительные органы. Сводки по таким фактам также прошу предоставлять мне, утаивание и замалчивание нарушений недопустимы», – подчеркнул губернатор.