День траура в связи с крушением вертолета объявлен в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае четверг, 12 апреля, объявлен днём траура. Такое решение принял губернатор Вячеслав Шпорт, сообщает РИА «Восток-Медиа». В этот же день в краевую столицу прилетят представители Межгосударственного авиационного комитета, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

«По решению губернатора завтра на территории Хабаровского края будет объявлен траур. Будут приспущены все государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Сейчас готовится официальное распоряжение об этом», — рассказала начальник пресс-службы правительства Хабаровского края Светлана Литвинова.

Кроме того, по распоряжению краевого правительства в границах Хабаровска ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Правительство Хабаровского края выплатит семьям погибших по миллиону рублей. Помощь окажет и администрации дальневосточной столицы. По поручению региональных властей с родственниками пилотов будут работать психологи.

Крушение вертолёта Ми-8, принадлежавшего авиакомпании «Восток» произошло в Хабаровске 11 апреля. Погибли все шесть членов экипажа, находившиеся на борту. Черные ящики найдены и отданы следователям.

По факту падения воздушного судна возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).