Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:01 0

День траура в связи с крушением вертолета объявлен в Хабаровском крае

День траура в связи с крушением вертолета объявлен в Хабаровском крае
Фото: eg.ru

В Хабаровском крае четверг, 12 апреля, объявлен днём траура. Такое решение принял губернатор Вячеслав Шпорт, сообщает РИА «Восток-Медиа». В этот же день в краевую столицу прилетят представители Межгосударственного авиационного комитета, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

«По решению губернатора завтра на территории Хабаровского края будет объявлен траур. Будут приспущены все государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Сейчас готовится официальное распоряжение об этом», — рассказала начальник пресс-службы правительства Хабаровского края Светлана Литвинова.

Кроме того, по распоряжению краевого правительства в границах Хабаровска ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Правительство Хабаровского края выплатит семьям погибших по миллиону рублей. Помощь окажет и администрации дальневосточной столицы. По поручению региональных властей с родственниками пилотов будут работать психологи.

Крушение вертолёта Ми-8, принадлежавшего авиакомпании «Восток» произошло в Хабаровске 11 апреля. Погибли все шесть членов экипажа, находившиеся на борту. Черные ящики найдены и отданы следователям.

По факту падения воздушного судна возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Просмотров всего: 820

#Дальний Восток #происшествия #транспорт

распечатать


Общество 2

На полигоне ДВОКУ построили половину «партизанской деревни»: школьники уже ездят на экскурсии
Происшествия

В Белогорске грабитель проник на предприятие и избил троих человек
Происшествия

В Тындинском районе почтальона обвиняют в присвоении 20 тысяч рублей
Общество 15

Для амурского сенатора хотят арендовать авто за 144 тысячи рублей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь