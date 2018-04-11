В центре Сковородина выявили магазин, торгующий алкоголем без лицензии

Фото: пресс-служба министерства ВЭСТиП Приамурья

10 апреля в Сковородине прошло совещание по вопросам оборота алкогольной продукции. Участие в нем приняли представители администраций нескольких районов Приамурья. В частности, было озвучено, что в центре Сковородина есть магазин, где торговля алкоголем ведется без лицензии.

О магазине рассказал заместитель министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Приамурья Сергей Левицкий. По его словам, торговая точка называется «Меркурий». Здесь в ассортименте водка, шампанское, коньяк и так далее, при этом у магазина нет лицензии на розничную реализацию алкоголя.

В полиции пояснили, что предприниматели, зная о проверках, прячут спиртное, а после ухода проверяющих выставляют его обратно. Объект пообещали дополнительно отработать, сообщает пресс-служба министерства ВЭСТиП.

Всего в 2017 году на территории Сковородинского района было проведено 69 рейдов по выявлению и пресечению производства этилового спирта и алкоголя. Выявлено 84 различных правонарушения, возбуждено 3 уголовных дела.

Территориальным отделом Роспотребнадзора проверено 20 объектов розничной торговли. В 5 из них выявлены факты реализации алкогольной непищевой продукции. Индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности. Из незаконного оборота изъято 44,5 литра спиртосодержащей непищевой продукции.

На совещании отметили, что при оформлении протоколов зачастую возникают сложности. Некоторые торговые точки, расположенные в северных районах, принадлежат предпринимателям, проживающим в Благовещенске, Белогорске и других крупных городах. При этом продавцы, которых «поймали за руку», предпочитают брать вину на себя. В результате у контролирующих структур не всегда есть возможность наказать бизнесмена, у которого в магазине незаконно торгуют спиртным.

«Я не вижу здесь большой проблемы. Если продавец не состоит в трудовых отношениях с предпринимателем, то он продает бутылку водки как физическое лицо. В данном случае оформляется протокол по новой статье КоАП 14.17.1. Вы знаете, что там предусмотрены очень серьезные штрафы. Практика по области уже есть. В прошлом году только по этой статье оформлено 25 протоколов. Есть случаи реального наказания. Очень хорошо работа в этом направлении идет в Тамбовском районе. Можно с ними связаться и уточнить нюансы, которые вам не понятны», – сказал Сергей Левицкий.

Он добавил, что главная задача для всех – не поймать и оштрафовать конкретного человека, важно проинформировать людей о том, что за такое нарушение предусмотрено серьезное наказание, вплоть до лишения свободы.

Два факта по реализации продукции домашней выработки в 2018 году зафиксированы в Магдагачинском районе. Материалы по ним еще в работе. В Тындинском районе дело дошло до суда, гражданину назначен штраф – 100 тысяч рублей.

На совещании подняли вопрос отсутствия на территории северных районов лицензиатов. Например, в Тындинском районе в 9 поселениях отсутствуют магазины с лицензией на продажу спиртного. Причем три поселения – крупные, где проживают до полутора тысяч человек.

Представители администраций отметили, что предприниматели не спешат оформлять документы, в том числе из-за высокой стоимости лицензии. В данный момент она составляет 65 тысяч рублей.

Участников встречи проинформировали, что законопроект, который предусматривает снижение стоимости, находится в стадии рассмотрения. После его принятия сумма оплаты годовой лицензии составит 20 тысяч рублей на каждую торговую точку.

Кроме того, министерством внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства подготовлены предложения по передаче полномочий по контролю за оборотом алкогольной продукции муниципалитетам. Это позволит наладить на местах качественную совместную работу по легализации рынка алкогольной продукции. Документ находится на рассмотрении в правительстве Амурской области.