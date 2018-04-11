Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:24 0

Приамурье оказалось на 25 месте в России по активности пользования интернетом

Приамурье оказалось на 25 месте в России по активности пользования интернетом
Фото: vsluh.ru

Росстат провел исследование, насколько активно в российских регионах пользуются интернетом. По результатам составлен рейтинг, в который вошла и Амурская область. Приамурье заняло 25 позицию.

Согласно исследованию, интернетом пользуются 79,5 % жителей Амурской области в возрасте 15 лет и старше. Это больше среднероссийского показателя на 1 %, сообщает пресс-служба правительства региона.

Первые три места в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий АО – 96,6 %, Ханты-Мансийский АО – 91,2 % и Чукотский АО – 91,2 %. На нижних строчках оказались Чувашская Республика – 66,8 %, Рязанская область – 65,6 % и Орловская область – 65,3 %.

Просмотров всего: 184

#интернет

распечатать


Общество

В Сети появилось объявление о продаже в Благовещенске амулета за два миллиона рублей
Общество

Амурчанам предлагают собрать достопримечательности области в Instagram
Происшествия 2

Благовещенцам рассылают сообщение о сборе вещей для детей, у которых умерла мама
Общество 22

Илью Варламова привел в восторг кофе в аэропорту Благовещенска
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь