Приамурье оказалось на 25 месте в России по активности пользования интернетом

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Росстат провел исследование, насколько активно в российских регионах пользуются интернетом. По результатам составлен рейтинг, в который вошла и Амурская область. Приамурье заняло 25 позицию.

Согласно исследованию, интернетом пользуются 79,5 % жителей Амурской области в возрасте 15 лет и старше. Это больше среднероссийского показателя на 1 %, сообщает пресс-служба правительства региона.

Первые три места в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий АО – 96,6 %, Ханты-Мансийский АО – 91,2 % и Чукотский АО – 91,2 %. На нижних строчках оказались Чувашская Республика – 66,8 %, Рязанская область – 65,6 % и Орловская область – 65,3 %.