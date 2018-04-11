В 2017 году в Амурской области количество преступлений в сфере ЖКХ выросло в три раза

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«Сфера жилищно-коммунального хозяйства остается, к сожалению, одним из наиболее криминализированных секторов экономики. Последние годы количество выявленных уголовно-наказуемых деяний растет, при этом ущерб от преступных посягательств исчисляется сотнями миллионов рублей», – сказал Гулягин.

Он уточнил, что в 2017 году в округе зарегистрировали более 170 сообщений о преступлениях в сфере ЖКХ, после их проверки возбудили 108 уголовных дел, что на 50 % больше, чем в 2016 году. Гулягин отметил, что в Камчатском крае, Республике Саха (Якутия) и в Амурской области количество таких преступлений увеличилось почти в три раза, в Магаданской области – вдвое.

Он также сообщил, что распространенной остается практика вынесения незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел без установления всех обстоятельств. По его данным, в 2017 году органы расследования приняли более 200 таких решений и в связи с неполнотой проверок 80 % постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела признали незаконными и отменили. Гулягин отметил, что наиболее низкое качество проверки сообщений о преступлениях наблюдают в Якутии, Приморском крае и Амурской области.

Нерешенными остаются вопросы возмещения причиненного преступлениями вреда. Гулягин сообщил, что преступления в сфере ЖКХ причинили ущерб на сумму более 360 миллионов рублей, а возместили 35 миллионов рублей – менее 10 %.