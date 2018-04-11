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11апреля
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В Благовещенске собирают подгузники для малышей-отказников

В Благовещенске собирают подгузники для малышей-отказников

В Благовещенске проводят всенародную акцию «Сухая попа». В седьмой раз все неравнодушные люди собирают средства гигиены для малышей, находящихся в больницах Приамурья.

Адресаты добрых дел – дети, изъятые из кризисных семей, младенцы, от которых отказались родители. Как пояснила организатор акции Анастасия Вихрова, малышам нужны подгузники и средства гигиены – влажные салфетки, шампуни и прочее. «Размеры подгузников нужны разные – от самых крошечных для новорожденных, до 6–7 номера. Самые востребованные, как показывает опыт, это 4–5 размер», – отмечает Анастасия.

Для всех, кто хочет помочь детям, в областном центре Приамурья работают пять пунктов сбора подгузников и средств гигиены. Они находятся по адресам: улица Амурская, 85, и 236 (магазин «Пуз-карапуз»); улица Амурская, 230, помещение 116 (магазин «Государственная символика России»; улица Зейская, 229, второй этаж (редакция «Комсомольской правды на Амуре»); улица Театральная, 146/1 (павильон «Продукты на каждый день»); улица Мухина, 31, офис 5 (СЦ «Профессионал»). Подгузники, салфетки, мыло и шампунь, принесенные в эти пункты, еженедельно распределяют между медицинскими учреждениями области, где в настоящее время находятся маленькие дети.

Кроме средств гигиены, благотворители могут помочь малышам другими видами участия. Например, оказать волонтерскую помощь в организации поездок по районным больницам или перевести средства на расчетный счет. «Мы готовы отчитаться, сколько денег и на что было потрачено», – говорит Анастасия Вихрова. Банковские реквизиты опубликованы на сайте Амурской региональной общественной организации содействия приемным семьям «Мамонтенок».

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#дети #жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    У Путина денег нет малышам на подгузники?

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