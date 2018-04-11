В Сковородине под тепловоз попала женщина

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В Сковородине женщина была серьезно травмирована маневровым тепловозом. Инцидент произошел 8 апреля по вине 39-летней россиянки.

Установлено, что пострадавшая прибыла в Сковородино пассажирским поездом Москва – Владивосток. Поезд прибыл на второй путь, и, чтобы попасть в здание вокзала, женщина решила перейти железнодорожные пути в неустановленном месте, таким образом сократив дорогу, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

В это время по первому пути проходил маневровый тепловоз, машинист которого не успел применить экстренное торможение. В результате пассажирка была серьезно травмирована. Пострадавшую доставили в хирургическое отделение Сковородинской центральной районной больницы. Там ей поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая рана, сотрясение головного мозга и рвано-ушибленная рана волосистой части головы.