В День Победы в Благовещенске прогремит 200-метровый салют с элементами неповторимого шоу

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В Благовещенске определяются с организацией, которая устроит в городе 9 мая праздничный салют. Среди требований указано, что при проведении праздничного фейерверка должно быть создано неповторимое интересное шоу.

В техзадании оговаривается, что высота залпов должна быть от 25 до 200 метров, время живучести изделий от 1 до 6 секунд. Паузы между моментами раскрытия будут от 1 до 5 секунд в соответствии с музыкальным сопровождением. В общей сложности 9 мая на главной площади города должно прогреметь 854 залпа общей продолжительностью не менее 5 минут.

«Праздничный фейерверк должен соответствовать уровню проводимого мероприятия и заявленной тематике. При проведении праздничного фейерверка должна быть создана целостная картина неповторимого, интересного шоу с использованием зарядов для фейерверка различных цветов, шумовых и световых эффектов. В том числе лучших образцов салютов, имеющих в своем составе набор различных эффектов, с учетом композиционной высокохудожественной и эстетической постановки», – говорится в техзадании на оказание услуг по установке и проведению фейерверка.

Музыкальное сопровождение фейерверка будет подбирать заказчик – Городской дом культуры. Победитель аукциона, в свою очередь, за пять дней до 9 мая должен предоставить для согласования сценарий фейерверка: объём залпов и фейерверочных шаров, профессиональные эпизоды проводимого фейерверка, момент раскрытия, спецэффекты, а также цвета и другие характеристики зарядов синхронизованных компьютером на стадии дизайнерской проработки проекта.

В техзадании сказано, что все пиротехнические изделия для проведения фейерверка должны соответствовать 3 и 4 классу опасности. Конкретные точки запуска и время проведения салюта будут установлены по предварительному согласованию заказчика и исполнителя. Из городского бюджета на проведение праздничного шоу выделяется 400 тысяч рублей.

Также 9 мая в областном центре будут создавать сценические спецэффекты с использованием конфетти и специальных устройств для создания дыма и тумана. В Приамурье в честь Дня Победы запланировано более 1 700 мероприятий.