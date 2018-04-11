Следствие: при падении вертолета в Хабаровске выживших нет (фото)

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Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов в связи с крушением вертолета Ми-8 в Хабаровске, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР.

«По данным следствия, на борту находились члены экипажа в количестве шести человек. В результате крушения выживших нет. Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования», – сообщает следственное управление.

Поисковые работы на месте крушения Ми-8 в Хабаровске завершены. Спасатели обнаружили оба черных ящика с разбившегося вертолета Бортовые самописцы передадут следователям.

По одной из версий, вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» перед падением мог зацепиться за матчу антенного поля, сообщают специалисты, работающие на месте крушения.



«Предварительная информация – что за мачту зацепился. Проводили тренировочный полет... Скорее всего, низкая облачность», – сказал журналистам инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Игорь Вербулес. По его словам, на борту, было шесть сотрудников авиакомпании – четыре командира, борт-механик и второй пилот.

Местные метеорологи сообщили о плохих погодных условиях в районе, где разбился вертолет Ми-8. «В момент аварии в районе крушения наблюдался снег с дождем, видимость была в пределах 3-3,5 километра. Высота облачности – 100-150 метров. Ветер северо-восточный 6-8 метров в секунду», – сказал представитель хабаровского гидрометеоцентра.

Ближайшие объекты городской инфраструктуры Хабаровска находятся в километре от места жесткой посадки вертолета Ми-8, сообщил агентству «Интерфакс» начальник пресс-службы УМВД по Хабаровску.

«Я сейчас нахожусь на месте происшествия. Жесткая посадка произошла примерно в километре от улицы Карла Маркса – на пустыре в овраге. Ближайшее сооружение – вышка сотовой связи», – сообщил собеседник агентства.

По его словам, территория оцеплена, полиция обеспечивает беспрепятственный проезд спецтехники к месту чрезвычайного происшествия. На охране порядка задействованы около 20 сотрудников полиции и около 10 патрульных экипажей.

Обломки рухнувшего в Хабаровске вертолета Ми-8 разбросаны на месте крушения в радиусе 1 километра. Выясняются обстоятельства трагедии.

Фото: РБК