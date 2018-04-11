Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:14 0

Следствие: при падении вертолета в Хабаровске выживших нет (фото)

Следствие: при падении вертолета в Хабаровске выживших нет (фото)
Фото: tass.ru

Обновлено: 14:28

Все шесть человек, находившиеся на борту вертолета, упавшего 11 апреля в Хабаровске, погибли. Об этом сообщают следователи. Поисковая операция завершилась.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов в связи с крушением вертолета Ми-8 в Хабаровске, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР.

«По данным следствия, на борту находились члены экипажа в количестве шести человек. В результате крушения выживших нет. Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования», – сообщает следственное управление.

Поисковые работы на месте крушения Ми-8 в Хабаровске завершены. Спасатели обнаружили оба черных ящика с разбившегося вертолета Бортовые самописцы передадут следователям.

По одной из версий, вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» перед падением мог зацепиться за матчу антенного поля, сообщают специалисты, работающие на месте крушения.

«Предварительная информация – что за мачту зацепился. Проводили тренировочный полет... Скорее всего, низкая облачность», – сказал журналистам инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Игорь Вербулес. По его словам, на борту, было шесть сотрудников авиакомпании – четыре командира, борт-механик и второй пилот.

Местные метеорологи сообщили о плохих погодных условиях в районе, где разбился вертолет Ми-8. «В момент аварии в районе крушения наблюдался снег с дождем, видимость была в пределах 3-3,5 километра. Высота облачности – 100-150 метров. Ветер северо-восточный 6-8 метров в секунду», – сказал представитель хабаровского гидрометеоцентра.

Ближайшие объекты городской инфраструктуры Хабаровска находятся в километре от места жесткой посадки вертолета Ми-8, сообщил агентству «Интерфакс» начальник пресс-службы УМВД по Хабаровску.

«Я сейчас нахожусь на месте происшествия. Жесткая посадка произошла примерно в километре от улицы Карла Маркса – на пустыре в овраге. Ближайшее сооружение – вышка сотовой связи», – сообщил собеседник агентства.

По его словам, территория оцеплена, полиция обеспечивает беспрепятственный проезд спецтехники к месту чрезвычайного происшествия. На охране порядка задействованы около 20 сотрудников полиции и около 10 патрульных экипажей.

Обломки рухнувшего в Хабаровске вертолета Ми-8 разбросаны на месте крушения в радиусе 1 километра. Выясняются обстоятельства трагедии.

Фото: РБК

Просмотров всего: 1355

#Дальний Восток #происшествия #транспорт

распечатать


Общество

На полигоне ДВОКУ строят «партизанскую деревню»
Происшествия

В Белогорске грабитель проник на предприятие и избил троих человек
Происшествия

В Тындинском районе почтальона обвиняют в присвоении 20 тысяч рублей
Общество 11

Для амурского сенатора хотят арендовать авто за 144 тысячи рублей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь