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11апреля
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сегодня, 13:09 4

Автомобилистов Благовещенска приглашают поучаствовать в акции «Подвези ветерана»

Автомобилистов Благовещенска приглашают поучаствовать в акции «Подвези ветерана»
Фото: admblag.ru

В рамках празднования 73-летия Победы в Великой Отечественной войне администрацией Благовещенска объявлена ежегодная акция «Подвези ветерана». Суть ее в том, что автомобилисты подвозят фронтовиков на личных машинах в места проведения праздничных мероприятий.

Акция проходит 8 и 9 мая. Принять участие в ней могут все желающие автолюбители. Для этого нужно оставить заявку на участие. Заявки принимаются до 3 мая в будние дни с 09:00 до 18:00 по телефонам: 991-809, 991-810, либо по адресу: улица Ленина, 108/2, кабинеты 106, 107, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

«Наше поколение – последнее, которое воочию может увидеть ветеранов войны и сказать им "Спасибо"! Возможность подвезти ветерана и лично выразить свое глубокое уважение людям, прошедшим войну, с каждым годом становится все ценнее», – подчеркнул начальник отдела транспортного обслуживания населения Юрий Грязнов.

Горожанам, откликнувшимся на призыв бесплатно и с комфортом доставить участника Великой Отечественной войны на городские мероприятия, разъяснят, как организовать подвоз, в какое время будут проходить мероприятия. Всех ветеранов будут сопровождать добровольцы корпуса волонтеров Победы.

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#праздники #транспорт

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    5 часов назад

    сколько в городе ветеранов?

  • Rak900

    Rak900
    5 часов назад

    просто решили сэкономить денежки чтобы мы подвозили за бесплатно

  • MAX18y

    MAX18y
    5 часов назад

    А мэр города Благовещенска, не задумывается о результатах своей работы в сфере социальной поддержке ветеранов. Считаю, что Мэр города обязан организовать удобные и безопасные перевозки Ветеранов и пожилых людей в дни праздника. Если есть затруднения тогда обратитесь к жителям города, я думаю что многие поучаствуют в этом проекте финансово.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    2 часа назад

    Надеюсь, в этом году ГИБДД дадут разрешение, чтобы ветеранов подвозили к месту проведения празднования, как всех высоких чинов. В прошлые годы заставляли останавливаться перед кордоном и старики телепались больше квартала. А широкие попы с погонами и мандатами мимо проезжали. С уважением.

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