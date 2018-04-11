Автомобилистов Благовещенска приглашают поучаствовать в акции «Подвези ветерана»

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В рамках празднования 73-летия Победы в Великой Отечественной войне администрацией Благовещенска объявлена ежегодная акция «Подвези ветерана». Суть ее в том, что автомобилисты подвозят фронтовиков на личных машинах в места проведения праздничных мероприятий.

Акция проходит 8 и 9 мая. Принять участие в ней могут все желающие автолюбители. Для этого нужно оставить заявку на участие. Заявки принимаются до 3 мая в будние дни с 09:00 до 18:00 по телефонам: 991-809, 991-810, либо по адресу: улица Ленина, 108/2, кабинеты 106, 107, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

«Наше поколение – последнее, которое воочию может увидеть ветеранов войны и сказать им "Спасибо"! Возможность подвезти ветерана и лично выразить свое глубокое уважение людям, прошедшим войну, с каждым годом становится все ценнее», – подчеркнул начальник отдела транспортного обслуживания населения Юрий Грязнов.

Горожанам, откликнувшимся на призыв бесплатно и с комфортом доставить участника Великой Отечественной войны на городские мероприятия, разъяснят, как организовать подвоз, в какое время будут проходить мероприятия. Всех ветеранов будут сопровождать добровольцы корпуса волонтеров Победы.