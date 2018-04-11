Мокрый снег на севере и северо-западе: прогноз погоды в Приамурье на 12 апреля

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В Амурской области 12 апреля установится переменная облачность, ожидаются осадки. Ночью мокрый снег выпадет в некоторых районах севера, днем – в отдельных северо-западных районах. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 13 метров в секунду.

Температура ночью по северу понизится до минус 1…6 градусов, местами по крайним районам до минус 10…15, по югу в ночные часы термометры покажут от нуля до минус 5.

Днем температура по северу региона составит 6…11 градусов тепла, местами по крайним северным районам будет от минус 4 до плюс 1, по югу термометры покажут 7…12 градусов выше нуля.

В Благовещенске также будет переменно облачно, осадков не ожидается. Северо-восточный ветер ночью будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, днем – 8-13 метров в секунду. Температура в ночные часы составит от нуля до минус 2, днем столбики термометров остановятся на отметках 9…11 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.