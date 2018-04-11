В Благовещенске проводится аукцион на обслуживание двух городских фонтанов

В областном центре объявлен аукцион на техническое обслуживание муниципальных фонтанов. Речь идет о двух городских объектах: на площади Ленина и о фонтане «Бабочка», расположенном на площади у магазина «Благовещенск». Согласно техзаданию, фонтаны заработают в мае.

Как следует из технического задания, фонтаны будут работать с мая по сентябрь 2018 года, с 8 утра до 23 часов вечера, все дни недели кроме понедельника – в этот день фонтаны будут мыть. Подсчитано, что общее количество дней, когда фонтаны будут работать, – 132, количество понедельников за этот период будет 21.

Кроме того, обслуживающая организация должна проводить ежедневную очистку объектов от мусора и загрязнений, ежедневную ревизию, запуск и отключение фонтанов. Также каждую неделю должна проводиться ревизия насосов, электродвигателей, пускорегулирующей аппаратуры и запорной арматуры.

Обслуживание объектов включает в себя и ежемесячный ремонт насосов: разборку, очистку и ремонт крыльчатки, сборку. Каждую неделю заказчик работ – городское управление ЖКХ – вместе с представителем обслуживающей организации будут выезжать на объекты для проверки объема и качества выполненных работ. Такие проверки будут проводиться по вторникам с 10 часов утра. По результатам составят акт осмотра. Помимо этого, будет проводиться специальная экспертиза.

«Для проверки оказанных исполнителем услуг, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ», – говорится в техзадании аукциона.

На обслуживание двух муниципальных фонтанов в городском бюджете выделено 760 тысяч рублей.